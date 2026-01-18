5 tipp a hidegben sajgó ízületekre 

A hideget sokan megérzik az ízületeikben. Mutatjuk, milyen módszerek segíthetnek enyhíteni a fájdalmat.

Sokan küzdenek azzal, hogy hideg, esős vagy párás időben felerősödnek az ízületi fájdalmaik, különösen porckopás vagy egyéb mozgásszervi probléma mellett. Noha egyelőre nincs a témában szilárd tudományos konszenzus, feltételezések szerint a légnyomás változása, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom egyaránt hatással lehet az ízületek körüli szövetekre, az ízületi folyadék sűrűségére, valamint az idegvégződések érzékenységére. Emellett a rossz idő gyakran kevesebb mozgással jár, ami önmagában is fokozhatja az ízületi merevséget és fájdalmat.

Az időjárás okozta ízületi fájdalmak kezelése

Még ha az időjárás és az ízületi bántalmak kapcsolata nem is ismert részleteiben, a fellépő panaszok nagyon is valósak. A jó hír, hogy tudatos életmóddal, megfelelő kezelési módszerekkel és odafigyeléssel a kellemetlen panaszok jelentősen enyhíthetők.

Tartsa melegen az érintett végtagokat! Hideg időben kiemelten fontos a sajgó ízületek melegen tartása. A réteges öltözködés, a meleg zokni és kesztyű viselése, valamint az esti meleg fürdő vagy zuhany mind-mind segíthet ellazítani az izmokat és csökkenteni a fájdalomérzetet. A helyi hőterápia – például melegítőpárna vagy elektromos takaró alkalmazásával – különösen hatékony lehet térd-, csukló- vagy vállpanaszok esetén.

Gyógyszeres fájdalomcsillapítás: nem szteroid gyulladáscsökkentők – például ibuprofén vagy naproxén hatóanyaggal – átmenetileg enyhíthetik az ízületi fájdalmat és gyulladást. Hosszabb távon viszont csak orvosi javaslat mellett ajánlott a használatuk. Külsőleg alkalmazható krémek és gélek szintén segíthetnek, különösen enyhébb panaszok esetén.

A mozgás a fájdalom ellenére is kulcsfontosságú! Bár fájó ízületekkel nehéz rászánni magunkat, a rendszeres, kíméletes mozgás az egyik leghatékonyabb gyógymód. Az úszás, a vízi torna, a jóga vagy a gyógytorna egyaránt javítja az ízületek mozgástartományát, erősíti az izmokat, egyben csökkenti a merevséget. Arra azonban ügyelni kell, hogy hideg időben különösen fontos a bemelegítés, hogy elkerüljük a sérüléseket.

Testsúlycsökkentés: a túlsúly vagy elhízás jelentős terhet ró az ízületekre, különösen a térdre és a csípőre. Már néhány kilogramm fogyás is mérhetően csökkentheti a fájdalmat. Emellett érdemes kerülni a felesleges terhelést: ne emeljünk nehéz tárgyakat, ha nem muszáj, és szükség esetén használjunk ízületkímélő segédeszközöket – például rögzítőket, botot vagy megfelelő talpbetétet –, amelyek tehermentesítik a fájdalmas ízületeket a mindennapokban.

Életmódbeli tényezők: a megfelelő alvás és a kiegyensúlyozott étrend szintén hozzájárulhat az ízületi panaszok mérsékléséhez. Egyes gyulladáscsökkentő hatású ételek – például az omega–3 zsírsavakban gazdag halak, a zöld leveles zöldségek vagy az olívaolaj – komolyan támogathatják az ízületek egészségét.

Forrás: hazipatika.com