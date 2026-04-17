6 jel, hogy megviseli a kettős fronthatás
A hét eleji változékony, bolondos áprilisi időjárás után továbbra is folytatódik a frontokkal terhelt, ingadozó orvosmeteorológiai helyzet.
Keleten többnyire napos időre van kilátás, míg nyugat felé haladva egyre több lehet a felhő, néhol zápor is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb 17 és 22 fok között várható – áll a Kiderül előrejelzésében.
Sokakat megviselhet a a fronthatás
A napsütést gyakran zavarhatják felhők, elszórtan záporok is kialakulhatnak, és az élénk, időnként erős szél tovább fokozza az orvosmeteorológiai terhelést. A szervezetet továbbra is hidegfronti hatások érhetik, miközben enyhén melegszik is az idő. Ez a kettősség különösen megterhelő lehet az arra érzékenyek számára.
Ilyen tüneteket okozhat a kettős fronthatás:
- Fejfájás, migrén;
- vérnyomásingadozás;
- ingerlékenység, fáradékonyság;
- koncentrációs nehézségek; illetve
- fokozódó ízületi panaszok léphetnek fel.
- A szeles idő és a poros levegő ráadásul az arra érzékenyeknél irritációt is kiválthat.
Tippek, hogy ne viselje meg annyira a bolond április
- Fogyasszon több folyadékot, különösen szeles időben!
- Kerülje a hirtelen fizikai megterhelést!
- Figyeljen a réteges öltözködésre!
- Fejfájás esetén pihenjen többet, és csökkentse a képernyőidőt!
- Szellőztessen, de poros levegő esetén inkább csak rövidebb ideig!
Forrás: hazipatika.com