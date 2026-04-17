6 jel, hogy megviseli a kettős fronthatás

A hét eleji változékony, bolondos áprilisi időjárás után továbbra is folytatódik a frontokkal terhelt, ingadozó orvosmeteorológiai helyzet.

Keleten többnyire napos időre van kilátás, míg nyugat felé haladva egyre több lehet a felhő, néhol zápor is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb 17 és 22 fok között várható – áll a Kiderül előrejelzésében.

Sokakat megviselhet a a fronthatás

A napsütést gyakran zavarhatják felhők, elszórtan záporok is kialakulhatnak, és az élénk, időnként erős szél tovább fokozza az orvosmeteorológiai terhelést. A szervezetet továbbra is hidegfronti hatások érhetik, miközben enyhén melegszik is az idő. Ez a kettősség különösen megterhelő lehet az arra érzékenyek számára.

Ilyen tüneteket okozhat a kettős fronthatás:

Fejfájás, migrén;

vérnyomásingadozás;

ingerlékenység, fáradékonyság;

koncentrációs nehézségek; illetve

fokozódó ízületi panaszok léphetnek fel.

A szeles idő és a poros levegő ráadásul az arra érzékenyeknél irritációt is kiválthat.

Tippek, hogy ne viselje meg annyira a bolond április

Fogyasszon több folyadékot, különösen szeles időben!

Kerülje a hirtelen fizikai megterhelést!

Figyeljen a réteges öltözködésre!

Fejfájás esetén pihenjen többet, és csökkentse a képernyőidőt!

Szellőztessen, de poros levegő esetén inkább csak rövidebb ideig!

Forrás: hazipatika.com