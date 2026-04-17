6 jel, hogy megviseli a kettős fronthatás

A hét eleji változékony, bolondos áprilisi időjárás után továbbra is folytatódik a frontokkal terhelt, ingadozó orvosmeteorológiai helyzet.

Keleten többnyire napos időre van kilátás, míg nyugat felé haladva egyre több lehet a felhő, néhol zápor is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb 17 és 22 fok között várható – áll a Kiderül előrejelzésében

Sokakat megviselhet a a fronthatás

A napsütést gyakran zavarhatják felhők, elszórtan záporok is kialakulhatnak, és az élénk, időnként erős szél tovább fokozza az orvosmeteorológiai terhelést. A szervezetet továbbra is hidegfronti hatások érhetik, miközben enyhén melegszik is az idő. Ez a kettősség különösen megterhelő lehet az arra érzékenyek számára.

Ilyen tüneteket okozhat a kettős fronthatás:

  • Fejfájás, migrén;
  • vérnyomásingadozás;
  • ingerlékenység, fáradékonyság;
  • koncentrációs nehézségek; illetve
  • fokozódó ízületi panaszok léphetnek fel. 
  • A szeles idő és a poros levegő ráadásul az arra érzékenyeknél irritációt is kiválthat.

Tippek, hogy ne viselje meg annyira a bolond április

  • Fogyasszon több folyadékot, különösen szeles időben!
  • Kerülje a hirtelen fizikai megterhelést!
  • Figyeljen a réteges öltözködésre!
  • Fejfájás esetén pihenjen többet, és csökkentse a képernyőidőt!
  • Szellőztessen, de poros levegő esetén inkább csak rövidebb ideig!

Forrás: hazipatika.com