Ebben a húsban van a legkevesebb koleszterin

Legtöbben a csirkét vagy a halat tartják a legegészségesebb húsnak, ha a koleszterinszint csökkentése a cél. Létezik azonban egy kevésbé ismert húsféle, amely ebből a szempontból még kedvezőbb.

A szívbarát étrendet követők gyakran a sovány szárnyasokat részesítik előnyben, ám a legalacsonyabb koleszterintartalmú hús nem a csirke vagy a pulyka, sőt nem is a hal, hanem a strucc. Száz grammonként mindössze 58 milligramm koleszterint tartalmaz, miközben fehérjében gazdag és zsírtartalma is alacsony – írja az nlc. Ráadásul egyáltalán nem elérhetetlen: bármilyen meglepő is, de Magyarországon rengeteg struccfarm van, ahonnan könnyedén beszerezhető ez az alapanyag.

Strucchús: magas koleszterinszintre és másra is jó

A strucchús vörös húsnak számít, íze ugyanakkor enyhébb a marhahúsénál. Mintegy 28 gramm fehérjét tartalmaz 100 grammonként, emellett jelentős vas- és cinkforrás, így hozzájárulhat az immunrendszer megfelelő működéséhez és az energiatermeléshez. Alacsony telítettzsír-tartalma miatt jó alternatíva lehet azoknak, akik szeretnék mérsékelni a koleszterinbevitelüket, de nem mondanának le a húsfogyasztásról.

Különlegessége, hogy magas víztartalma miatt sütés vagy főzés után is omlós és szaftos marad, ráadásul könnyebben emészthető, mint sok más húsféle, például a sertés-, a marha- vagy akár egyes szárnyashúsok. Ennek oka, hogy a hús mintegy 77 százaléka víz, amelynek nagy része a sejtekben található.

Így készítsd el

A sütés előtti napon pácold be, így még szaftosabb lesz a végeredmény! Az állatnak majd minden testrésze jól felhasználható:

Alsó combja a marhalábszárhoz hasonló, inas hús, ebből pörköltöt, levest, aprópecsenyét, vagy rakott ételekhez való darált húst készíthetsz.

A felső combon az izomkötegeket könnyen szét lehet választani, lehártyázva, szeletelve kitűnő steaket süthetsz belőle.

A háta a marhafelsálhoz hasonló színhús, amely szinte bármilyen húsételhez jó alap lehet.

A nyakrész olcsóbb a többinél, mert nagyjából csak a fele hús, mégis nagyon jól használható, például ízletes levest főzhetsz belőle.

A zúzája egy-másfél kilós, így ebből egy kiadós, finom zúzapörkölt készülhet.

A mája is hasonló nagyságú, és minden, szokásos májétel alapanyaga lehet, még puhább is, mint az emlősállatok mája.

Szívének elkészítési módja hasonló a szárnyasokéhoz, de jóval kiadósabb azoknál.

Gyomrából a marhagyomorhoz hasonló pacalt készíthetsz.

A szárnyasokhoz hasonlóan a strucchúshoz is illik a fokhagymás, hagymás, karakteresebb fűszerezés, de gyümölcsökkel, édes szósszal is jól kombinálható.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)

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