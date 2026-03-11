64 éves férfi sérült meg a kertben végzett munkák során a Rahói járásban

Súlyos sérülést szenvedett egy 64 éves férfi a Rahói járásban, miután munka közben láncfűrésszel megsebesítette a lábát. A mentőszolgálat gyors beavatkozásának köszönhetően a sérültet időben kórházba szállították.

A segélyhívás március 10-én dél körül érkezett a 103-as segélyszámra Felsőapsa (Verhnje Vodjane) településről. A bejelentés szerint a férfi a saját kertjében végzett faaprítás közben a láncfűrésszel megsértette a bal lábfejét.

A helyszínre a 1203-as számú mentőegység indult. A mentőknek hegyvidéki úton kellett megközelíteniük a beteget, miközben folyamatos telefonos kapcsolatban maradtak a sérült feleségével, és útmutatást adtak neki a vérzés csillapításához.

A helyszínre érkezve a mentősök elsősegélyben részesítették a férfit: fájdalomcsillapítót adtak neki, nyomókötést helyeztek fel a sérült területre, majd gyorsan a rahói kórházba szállították további ellátásra.

A mentőszolgálat ismételten figyelmeztet: a tavasz beköszöntével megszaporodnak a kerti és ház körüli munkák során bekövetkező sérülések, ezért különösen fontos az óvatosság a különböző szerszámok használatakor.

Forrás:

Kárpátalja.ma