8 jel, mely alacsony ösztrogénszintre utal

Ha az alábbi tüneteket tapasztalja, lehet, hogy alacsony az ösztrogén szintje.

Az ösztrogén az egyik legfontosabb női nemi hormonunk, melynek megfelelő mennyisége elengedhetetlen a szervezet normál működéséhez. Azt tudjuk, miszerint ha túl nagy mennyiségben van jelen – vagyis az ösztrogéndominancia- nagy károkat tud okozni, ám mi a helyzet akkor, ha túl kevés ösztrogénszint? Hogy ennek mi lehet a háttere, illetve hogy milyen panaszokat okozhat, arról dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-endokrinológusa beszélt.

Az ösztrogén szerepe

A progeszteron mellett az ösztrogén a legfontosabb női nemi hormon, és normál esetben egymással összhangban vannak, ellensúlyozzák egymást. Az ösztrogén mennyisége a ciklus első felében fokozatosan nő, ekkor a legmagasabb. A másodlagos nemi jellegek kialakítása mellett részt vesz többek között a menstruáció szabályozásában, a peteérés serkentésében, valamint a méhnyálkahártya felépítésében.

Az ösztrogént az érésben lévő tüsző termeli, melyet az agyalapi mirigy szabályoz. Egészen az ovulációig nő a szintje, utána a progeszteroné lesz a fő szerep. Megfelelő mennyisége elengedhetetlen a normál ciklushoz, ezért túl magas és túl alacsony szintje számos egészségügyi problémákat okozhat, nem csupán menstruációs zavarokat.

Alacsony ösztrogénszint okai

Leggyakrabban az ösztrogéndominanciáról hallani, ám a hormon alacsony szintje is számos problémákat okozhat és hívhatja fel a figyelmet különböző betegségekre, állapotokra. Mivel az ösztrogénnek igen fontos szerepe van a menstruáció szabályozásában, ezért gyakran vérzészavarok, terméketlenség esetén merül fel a hiányának gyanúja. Mivel a petefészkekben termelődő hormonról van szó, ezért minden olyan tényező, mely hatással van azok működésére, ösztrogénhiányt okozhatnak.

Ezek lehetnek hormonális és nem hormonális tényezők is. Ez utóbbiak közt szerepel pl. az anorexia, a túlzott testmozgás, kemoterápia, genetikai hibák stb.- mondja dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-endokrinológusa, aki szerint viszont az esetek nagy részében endokrin eredetű a probléma.

Alacsony ösztrogénszint jelei:

menstruációs zavarok

alvászavarok

fáradtság

depresszió

alacsony libidó

hüvelyszárazság

bőrszárazság

hőhullámok

Miért okozhat fáradtságot az alacsony ösztrogénszint?

Az alacsony ösztrogénszint többféleképpen is okozhat fáradtságot. Az ösztrogén befolyásolja a hangulatszabályozást és a neurotranszmitterek termelését, mint például a szerotonint, amely hatással van az energiaszintre és a hangulatra; alacsony szintjei depresszióhoz és szorongáshoz vezethetnek, melyek fáradtsággal járhatnak. Szintén szerepet játszik az alvási mintákban, és hiánya álmatlanságot vagy rossz minőségű alvást okozhat. Az ösztrogén szabályozza az anyagcserét és a vércukorszintet is, ezért csökkenése lassíthatja az anyagcserét és ingadozó vércukorszintet okozhat, amelyek mind fáradtságot eredményezhetnek.

A 3 leggyakoribb hormonális ok a hátterében

Klimax, korai klimax: az ösztrogénszint csökkenése jellemzően menopauza/korai klimax során jelentkezik. Először a progeszteron mennyisége csökken, majd az ösztrogéné is, melynek hatására a kezdetekben vérzészavarok lépnek fel, míg végül elmarad a menstruáció. Bár ennek ideje legtöbbször 45 év felett jön el, ám egyre gyakrabban már a harmincas korosztályt is fenyegeti.

Turner szindróma: a Turner szindróma a nőknél előforduló genetikai betegség, mely során az egyik nemi kromoszóma hiányzik vagy károsodott. Ennek következtében a legtöbb esetben a petefészkek működésében zavar keletkezik, így ösztrogénhiány – is- lép fel. Emellett fontos jelzésértékkel bír a betegség gyanúja esetén az alacsony termek, a limfödéma, a menstruáció zavara és a nőies testalkat hiánya is. Kezelésének egyik fő része az ösztrogénpótlás, de ugyanúgy szükség van egyéb hormonok pótlására is.

PCOS: a PCOS egy igen gyakori állapot a nők körében, mely alapja egy hormonális zavar, melynek hatására domináns tüsző helyett folyadékkal teli ciszták keletkeznek a petefészkekben. A betegség nem csak alacsony progeszteronszinttel, de csökkent ösztrogénmennyiséggel is járhat, valamint a tesztoszteron szintje is megemelkedhet. Tünetei közt a menstruációs zavarokon kívül fokozott szőrösödés, aknék és túlsúly fordul elő leggyakrabban. Terápiájának fő pillére az életmódváltás (diéta, mozgás), ám van, hogy gyógyszeres kezelésre is szükség van.

Megszüntethető az ösztrogén hiánya?

Amennyiben vérvétel útján bebizonyosodott az ösztrogén hiánya, úgy, ha életmódbeli tényezők állnak a hátterében, az megfelelő táplálkozással, anorexia esetén plusz kilók felszedésével, valamint megfelelő mértékű és intenzitású sportolással kezelhető. Más esetekben – ha van–az alap betegséget kell kezelni, melyben szintén nagy szerepe van az életmódnak, de mellette gyógyszeres terápiára, illetve az ösztrogén pótlására is szükség lehet. Ez esetben akár spontán teherbeesés is megtörténhet.

Így pótolhatja táplálékokkal az ösztrogént

Számos növény tartalmaz fitoösztrogéneket – bizonyos növények nagyobb, míg mások alacsonyabb mennyiségben. Ezenkívül lehetőség van táplálékkiegészítő formájában való bevitelükre is.

Magasabb mennyiségben fitoösztrogéneket tartalmazó élelmiszerek:

brokkoli

sárgarépa

kávé, tea

hüvelyesek (bab, borsó)

szójatartalmú élelmiszerek (pl. tofu)

narancs

Ezek a fitoösztrogén tartalmú gyógynövények

Számos gyógynövényt is széles körben használnak, főként a hormonháztartás kedvező befolyásolására, illetve a menstruációs problémák vagy menopauza okozta tünetek enyhítésére:

kínai angyalgyökér (az ösztrogén–progeszteron arány kiegyensúlyozására)

poloskavész (menstruációs panaszokra és a menopauza tüneteinek enyhítésére)

ligetszépe (menstruációs problémák és akné kezelésére)

édesgyökér (a menopauza tüneteinek enyhítésére, gyomorfekély és köhögés kezelésére)

Összegezve

Az ösztrogénhiány számos egészségügyi problémát okozhat.

Az ösztrogén a progeszteron mellett a legfontosabb női nemi hormon.

Az ösztrogén mennyisége a ciklus első felében fokozatosan nő, a második felében csökken.

Az ösztrogénhiány hátterében hormonális és nem hormonális tényezők is állhatnak.

Ösztrogénhiányt okozhatnak például klimax, a Turner szindróma és a PCOS is.

Forrás: EgészségKalauz