9 szezonális zöldség, amely remek vasforrás

Amennyiben szeretné megnövelni a vasbevitelét, és mindezt szezonális zöldségekkel tenné, akkor az alábbiak közül érdemes válogatnia novemberben.

Egy felnőtt férfinak napi 10, míg egy nőnek napi 18 – terhesség alatt inkább 20 – milligramm vas bevitelét javasolják a szakértők. A megfelelő vasbevitel elsősorban a vörösvértestek és a hemoglobint optimális termelődése, valamint az energia-anyagcsere, az immunrendszer, a kognitív funkciók és a hormontermelés jó működése miatt fontos. Hiánya vashiányos vérszegénységhez vezethet, amelyre elsősorban a folytonos fáradtság, a gyengeség, a sápadtság és a koncentrációs nehézségek hívhatják fel a figyelmet.

9 vasban gazdag novemberi zöldség

Egyes zöldségekben sok vas található, ráadásul sok egyéb hasznos tápanyagot is tartalmazhatnak. Mutatunk 9 novemberben szezonális zöldséget, amelyet mindenképpen megéri gyakrabban venni és enni.

Csicsóka – 100 grammnyi csicsóka 73 kilokalóriányi energiát, 2 gramm fehérjét, 0 gramm zsírt, 15,8 gramm szénhidrátot (ebből 9,6 gramm cukor) és 1,6 gramm rostot tartalmaz. Ekkora mennyiségű csicsóka elfogyasztásával fedezheted a napi ajánlott vasbevitel nagyjából negyedét. Sok benne továbbá a B-vitamin, a foszfor, a kálium és a réz is.

Fodros kel – 100 grammnyi fodros kelben 42 kilokalóriányi energia, 2,8 gramm fehérje, 0,6 gramm zsír, 6,6 gramm szénhidrát és 1,7 gramm rost található. Ennyi fodros kellel fedezheti a napi ajánlott vasbevitel ötödét, de az A-vitamin-szükséglet 103 százalékát és a C-vitamin-igény 163 százalékát is kielégítheti.

Rókagomba – 100 grammnyi rókagomba 38 kilokalóriányi energiát, 1,5 gramm fehérjét, 0,5 gramm zsírt, 3,1 gramm szénhidrátot (ebből 1,2 gramm cukor) és 3,8 gramm rostot tartalmaz. Ekkora mennyiségű rókagomba elfogyasztásával fedezheti a napi ajánlott vasbevitel nagyjából negyedét, de a D-vitamin-szükséglet 106 százalékát is kielégítheti.

Kelbimbó – 100 grammnyi kelbimbóban 43 kilokalóriányi energia, 3,4 gramm fehérje, 0,3 gramm zsír, 5,2 gramm szénhidrát és 3,8 gramm rost található. Ennyi kelbimbóval fedezheti a napi ajánlott vasbevitel tizedét, de a C-vitamin-szükséglet 106 százalékát is kielégítheti vele.

Mángold – 100 grammnyi mángold 19 kilokalóriányi energiát, 1,8 gramm fehérjét, 0,2 gramm zsírt, 2,1 gramm szénhidrátot (ebből 1,1 gramm cukor) és 1,6 gramm rostot tartalmaz. Ekkora mennyiségű mángold elfogyasztásával fedezheti a napi ajánlott vasbevitel nagyjából hetedét, de a K-vitamin-szükséglet több mint 1100 százalékát, és az A-vitamin-igény 204 százalékát is kielégítheti.

Petrezselyemzöld – 100 grammnyi petrezselyemzöldben 36 kilokalóriányi energia, 3 gramm fehérje, 0,8 gramm zsír, 3 gramm szénhidrát és 3,3 gramm rost található. Ennyi petrezselyemzölddel fedezheti a napi ajánlott vasbevitel 44 százalékát, de a K-vitamin-szükséglet több mint 2100 százalékát, az A-vitamin-igény 281 százalékát és a szükséges C-vitamin-mennyiség 166 százalékát is kielégítheti.

Póréhagyma – 100 grammnyi póréhagyma 61 kilokalóriányi energiát, 1,5 gramm fehérjét, 0,3 gramm zsírt, 12,4 gramm szénhidrátot (ebből 3,9 gramm cukor) és 1,8 gramm rostot tartalmaz. Ekkora mennyiségű póréhagyma elfogyasztásával fedezheti a napi ajánlott vasbevitel 15 százalékát, de a K-vitamin-szükséglet több mint 60 százalékát, és az A-vitamin-igény 55 százalékát is kielégítheti.

Rukkola – 100 grammnyi rukkolában 25 kilokalóriányi energia, 2,6 gramm fehérje, 0,7 gramm zsír, 2,1 gramm szénhidrát és 1,6 gramm rost található. Ennyi rukkolával fedezheted a napi ajánlott vasbevitel 10,4 százalékát, de a K-vitamin-szükséglet 145 százalékát és az A-vitamin-igény csaknem 80 százalékát is kielégítheti vele.

Újhagyma –100 grammnyi újhagyma 32 kilokalóriányi energiát, 1,8 gramm fehérjét, 0,2 gramm zsírt, 4,7 gramm szénhidrátot (ebből 2,3 gramm cukor) és 2,6 gramm rostot tartalmaz. Ekkora mennyiségű újhagyma elfogyasztásával fedezheti a napi ajánlott vasbevitel 10,6 százalékát, de a K-vitamin-szükséglet több mint 270 százalékát is kielégítheti.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: Getty Images