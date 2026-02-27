A 8 legjobb mozgásforma 60 felett

Tudta, hogy a 60 év feletti felnőttek kevesebb mint egyharmada mozog rendszeresen? Pedig léteznek olyan, nem megterhelő mozgásformák, amelyekkel könnyen aktív maradhat még a hatodik X-en túl is.

A passzív, mozgásszegény életmód számos egészségi probléma kialakulásához járulhat hozzá. Ezért különösen fontos, hogy 60 felett is aktív maradjon, mivel az idősödés már eleve hajlamosabbá tesz az új betegségekre – olvasható a Careline365 cikkében. Nem mindegy azonban, milyen mozgásformát választ idősebb korára.

Legjobb mozgásformák 60 felett

Pilates – Ez a mozgásforma különösen jó a 60 év felettieknek, mivel kevésbé terheli az ízületeket, mint más tevékenységek, és viszonylag alacsony a sérülésveszély is. A pilates célja a test egyenletes erősítése, különös tekintettel a törzsizomra. Javítja az általános erőnlétet és a közérzetet, valamint fejleszti a mobilitást és az egyensúlyt.

Úszás – Az úszást gyakran nevezik a tökéletes sportnak, ugyanis nemcsak kíméletes az ízületekkel, hanem kezdők számára is könnyű elsajátítani, miközben a tapasztaltabb úszók is találhatnak benne kihívást. Az úszás egy nagyszerű, a teljes testet átmozgató edzés, amely erősíti a szívet és a tüdőt is.

Séta – A gyaloglás remek választás azoknak, akik sokáig éltek mozgásszegény életmódot. A tempó és a táv fokozatos növelésével fejlesztheti az állóképességét.

Kerékpározás – Ez is egy nagyszerű mozgásforma, amellyel jók megdolgoztathatja a szívét. A mozgás intenzitásától és a ráfordított időtől függően növelheti az állóképességét, és zsírt is égethet. A kerékpározás emellett az izomerő növelésére is kiváló. Érdemes tehát a rövid autóutakat kerékpározással helyettesíteni – ezért pedig nemcsak a teste lesz hálás, hanem a bolygó is.

Tollaslabdázás – A tollaslabdázás nagyszerű szórakozás lehet, és jó lehetőség arra, hogy 60 felett is aktív maradjon. A teljes testet átmozgatja, miközben javítja az egyensúlyát és a koordinációját. Emellett az elmét is megdolgoztatja, hiszen gondolkodnia kell a következő lépésen és azon, hogy vajon mit fog tenni az ellenfél.

Tai Chi – Ez a gyengéd, alacsony terhelést jelentő mozgásforma jelentősen fejlesztheti az egyensúlyérzékét, így segíthet megelőzni az eleséseket. A mély légzést és az áramló mozdulatokat ötvöző Tai Chi a stressz-szint csökkentésében, valamint a testtartás és a mobilitás javításában is segíthet.

Golf – Ez egy szórakoztató sport, amely sok gyaloglással, szabadban töltött idővel és gondolkodással jár együtt. Nem véletlen, hogy az idősebbek körében különösen népszerű ez a mozgásforma. Megéri kipróbálni!

Tenisz – A teniszezés egy remek edzésforma, amely számos előnnyel jár. A test átmozgatása mellett segíthet például csökkenteni a reakcióidőt, amely az életkor előrehaladtával természetes módon hosszabbá válik.

