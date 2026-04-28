A bőrünkön is nyomot hagy a stressz

Ha mentálisan nem érezzük jól magunkat, az meg fog látszani a bőrünkön is.

A stressz, a szorongás és más mentális egészségi probléma hatással van a bőrünk állapotára is. A stressz rövid ideig segíthet koncentrálni, motiválhat, de ha tartóssá válik, megviseli a szervezetet, írja az nlc. A sok idegeskedés, az étvágytalanság és a rossz minőségű alvás miatt legyengülhet az immunrendszer, így megnő az esély a fertőzésekre is.

Így látszódnak meg a mentális problémák a bőrön

Kutatások szerint a stressz és a szorongás rosszabbá teheti az acne excoriée nevű állapotot, ami akkor áll fenn, amikor az érintett piszkálja az acnés dudorokat. Az így kialakuló sebek aztán tovább rontják a mentális problémákat, valamint fertőzésekhez is vezethetnek – írja az EveryDayHealth.com.

A mindennapi szokások – például az egészséges étrend és a megfelelő mennyiségű alvás – elősegítik a bőr egészségét. A depresszióval élőknek azonban nehézséget okozhat a kiegyensúlyozott vagy az elegendő alvás biztosítása, így állapotuk a bőr állapotára is hatással van.

Az ekcéma olyan tüneteket okozhat, mint a száraz, viszkető és érzékeny bőr. A szorongás és a stressz gyakran vált ki ekcémás fellángolásokat (amelyek aztán további szorongáshoz és stresszhez vezethetnek).

A krónikus stressz és szorongás miatt a sebgyógyítási képesség is lassul. Ezáltal a bőr jobban ki van téve a fertőzéseknek és a további sérüléseknek.

A krónikus stressz felboríthatja a szervezet vízháztartását, ami száraz, viszkető, hámló bőrhöz vezethet.

Fontos megjegyezni, hogy a fenti bőrproblémák más egészségi állapotokra is utalhatnak, ezért mindenképpen keressük fel egy bőrgyógyász szakorvost, ha valamilyen tünetünk van, illetve bármilyen változás esetén!

Forrás: hazipatika.com

