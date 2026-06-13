Andrij Totovickij befejezi pályafutását

A korábbi ukrán válogatott középpályás, Andrij Totovickij 33 évesen bejelentette, hogy befejezi profi labdarúgó-pályafutását. A játékos az elmúlt hónapokban már az amatőr szinten szereplő Majak (Szarni) csapatában futballozott, most azonban hivatalosan is lezárta karrierjét.

Totovickij az idényt értékelve közösségi oldalán közölte döntését, amelyet elmondása szerint elsősorban visszatérő sérülései indokoltak.

„Hivatalosan befejezem a pályafutásomat. Nehéz, de logikus döntés, ha figyelembe veszem, hogy az elmúlt hat évben többet voltam sérült, mint amennyit pályán töltöttem. Köszönettel tartozom mindenkinek, aki végig mellettem állt: csapattársaknak, edzőknek, klubalkalmazottaknak, szurkolóknak és természetesen a családomnak is” – írta búcsúüzenetében.

Pályafutása során Totovickij több ismert ukrán klubban is megfordult. Neveltetését a Dinamo Kijev akadémiáján kezdte, majd 2010-től a Sahtar Donyeckben szerepelt, ahol hosszú éveket töltött.

Később pályára lépett többek között a FC Zorja Luhanszk, a FC Dnyeszter Csernyihiv és a FC Kolosz Kovalivka együtteseiben is, valamint légiósként a belga KV Kortrijk csapatát is erősítette.

A középpályás 2022-ben végleg a Koloszhoz szerződött, ám sérülései miatt később hosszabb időt kénytelen volt kihagyni, több mint egy évig nem lépett pályára.

Tavaly nyáron még visszatért a futballba, amikor a Kudrivka együtteséhez igazolt, ám egészségügyi problémái ismét hátráltatták a folytatásban. Utolsó klubja végül szülővárosának amatőr csapata, a Majak (Szarni) lett, amely a Rivne megyei bajnokságban szerepel.

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