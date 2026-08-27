A botulinumtoxin-kezelés kockázataira figyelmeztetnek Ukrajnában

A botulinumtoxin-kezelés napjaink egyik népszerű kozmetikai beavatkozása, amelyet világszerte milliók vesznek igénybe a mimikai ráncok csökkentésére. Bár a megfelelően alkalmazott készítmények az esztétikai gyakorlat mellett számos egészségügyi területen is használatosak, a beavatkozás kockázatokkal járhat – figyelmeztetnek az ukrán egészségügyi hatóságok.

Nem csupán „szépséginjekció”

A botulinumtoxin a Clostridium botulinum baktérium által termelt biológiailag aktív anyag. A toxin tisztított, megfelelően adagolt készítményeit az orvoslásban és az esztétikai gyakorlatban is alkalmazzák.

Az anyag az izomba jutva átmenetileg blokkolja az idegi impulzusok továbbítását, ezáltal ellazítja az izmokat. Ezen a hatáson alapul a kozmetikai alkalmazása, például a mimikai ráncok mérséklése, ugyanakkor terápiás célokra is használják, többek között krónikus migrén, kancsalság és izomgörcsök, illetve izomspaszticitás kezelésére.

Mire érdemes figyelni a kezelés előtt?

A botulinumtoxin kozmetikai célú alkalmazása egészségügyi tevékenységnek minősül, ezért a beavatkozást megfelelő engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál kell elvégezni.

A szakemberek szerint a kezelés előtt érdemes meggyőződni arról, hogy:

az intézmény vagy az egyéni vállalkozó rendelkezik-e egészségügyi tevékenység végzésére jogosító engedéllyel;

a felhasznált készítmény Ukrajnában gyógyszerként be van-e jegyezve;

a gyógyszer csomagolása, gyártási tétele és lejárati ideje rendben van-e;

az egészségügyi dolgozó megfelelő tájékoztatást tud-e adni a készítményről és magáról a beavatkozásról.

Az ukrán hatóságok azt is hangsúlyozzák, hogy a kockázatok jelentősen növekedhetnek, ha ismeretlen eredetű vagy nem regisztrált készítményt használnak, nem megfelelően tárolják vagy szállítják a gyógyszert, illetve helytelen adagolás vagy hígítás történik.

Súlyos szövődmény is kialakulhat

Ha túl nagy mennyiségű toxin kerül a szervezetbe, vagy az injekció beadásának helyén túlra is eljut, úgynevezett iatrogén botulizmus alakulhat ki. Ez a botulizmus olyan formája, amely orvosi beavatkozással, jelen esetben botulinumtoxin-készítmény alkalmazásával hozható összefüggésbe.

A figyelmeztető tünetek között szerepelhet a szemhéjak lelógása, a látászavar – például kettős látás –, a hang megváltozása vagy rekedtség, illetve a beszéd elmosódása.

Ilyen panaszok esetén fontos tájékoztatni az orvost arról, hogy korábban botulinumtoxinos kezelés történt, mivel a tünetek más betegségekre is hasonlíthatnak.

Sürgős orvosi segítségre van szükség nyelési nehézség, jelentős izomgyengeség vagy légzési nehézség esetén. Ilyenkor Ukrajnában a 112-es vagy a 103-as segélyhívót kell hívni, és a mentőknek meg kell mondani a beavatkozás tényét, valamint – ha ismert – a felhasznált készítmény nevét.

Kezelhető, de fontos az időben megkezdett terápia

Az iatrogén botulizmus kezelhető. A terápia egyik legfontosabb eleme a botulinumtoxin-antitoxin alkalmazása, amely semlegesíti a vérben még jelen lévő toxint. A kezelés eredményessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a megfelelő ellátás minél hamarabb megkezdődjön.

Az ukrán adatok szerint 2026-ban eddig két iatrogén botulizmusos esetet regisztráltak az országban, Poltava és Harkiv megyében.

A szakemberek ezért arra kérik a lakosságot, hogy a botulinumtoxinos kezelést akkor se tekintsék egyszerű, kockázatmentes kozmetikai beavatkozásnak, ha az eljárás ma már széles körben elterjedt. A megfelelően képzett szakember, a hivatalosan regisztrált készítmény és a biztonságos egészségügyi környezet kiválasztása alapvető fontosságú.

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