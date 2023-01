A cukorbetegség 4 hétköznapinak tűnő, ritka tünete

A cukorbetegség legtöbbször lappangva, alattomosan alakul ki, miközben súlyos szövődményeket okoz.

Azonban sokszor megesik, hogy bizonyos panaszok bár mutatkoznak, ám azokat az érintettek másnak tulajdonítják, esetleg átsiklanak rajtuk. Dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa ezeket a tüneteket ismerteti.

1. A bőr elszíneződése

A bőr elszíneződését petefészekciszták, hormonális vagy pajzsmirigy rendellenességek is okozhatják, csakúgy, mint bizonyos gyógyszerek (pl. fogamzásgátló tabletták, kortikoszteroidok). Ám érdemes tudni, hogy cukorbetegséget, sőt, az az előtti állapotot is jelezheti! Ugyanis, ha sötét elszíneződés található a tarkóján, az inzulinrezisztencia jele is lehet, ami lényegében az az állapot, amikor a sejtek érzéketlenek az inzulinra, ezért ellensúlyozásként egyre több termelődik. Viszont, a hasnyálmirigy ebben a fokozott munkában könnyen kifárad és kialakul a 2-es típusú cukorbetegség. Az IR-nek több tünete is van (menstruációs zavarok, túlsúly, meddőség, hajhullás), és az egyik közülük, ez a sötét folt, az ún. acanthosis nigricans, melyet a magas inzulinszint okoz. A magas inzulinszint ugyanis elősegíti a melanint tartalmazó bőrsejtek növekedését, létrehozva így a sötét foltokat. A nyakon kívül a hónalj és az ágyék területén szokott előfordulni.

2. Rossz hallás

A halláskárosodás nem csak az időskor velejárója, hanem a cukorbetegség korai figyelmeztető jele is lehet, így, ha fiatalabb életkorban van és rosszul hall, érdemes ellenőriztetnie vércukor értékeit! Egy korábbi tanulmány kimutatta, hogy a magasabb vércukorszinttel rendelkezőknél 30%-kal nagyobb az esély a hallászavarokra az abnormális glükózszint miatt. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a cukorbetegség károsíthatja a belső fül idegeit és ereit, ami halláskárosodást okozhat.

“A cukorbetegség idegkárosodáshoz vezethet, amely a test számos részét érintheti, például a végtagokat, szemeket, vesét, fületeket. Idővel a magas vércukorszint károsíthatja a belső fülben lévő kis ereket és idegeket, ami csökkent hallást okoz”- magyarázza a diabetológus.

3. Édes illatú lehelet

Megeshet, hogy a cukorbetegségre egyik szövődménye hívja fel a figyelmet-rossz esetben az ún. ketoacidózis, mely kezeletlenül egy életveszélyes állapot! Hanem áll rendelkezésre elegendő glükóz, akkor alternatív üzemanyagként a szervezet zsírt kezd el bontani, melynek anyagcsere termékei a ketonok. Éhezés és inzulinhiány miatt is létrejöhet az állapot. Légszomj, gyengeség, zavartság, émelygés, fokozott szomjúság hányás mellett édes illatú lehelet is jelezheti az állapotot. Ketoacidózis esetén kórházi kezelés szükséges, melynek során helyreállítják a keringést, anyagcserét és pótolják a hiányzó anyagokat infúzió segítségével.

4. Nem tud pihenni a lábaitól

Vannak, akiknek pihenését, alvását nagyban zavarja az, hogy erős késztetést éreznek arra, hogy mozgassák lábaikat. Ilyenkor vannak, akik égő érzésről, vannak, akik viszketésről számolnak be, és ez a kellemetlen érzés a végtag mozgatása után ideiglenesen megszűnik. Ez az állapot az ún. nyugtalan láb szindróma, mely jelentősen befolyásolja az érintettek pihentető alvását. A perifériás neuropátia okozta idegkárosodás a lábakban hozzájárul a nyugtalan láb szindrómához, és sajnos igen sok betegnél előfordul- mondja dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa. Kutatások szerint a probléma háromszor gyakoribb a cukorbetegek körében, így, ha Önnél is fennáll, célszerű cukorbetegség szűrésen részt vennie!

Amennyiben kiderül, a tüneteit 2-es típusú cukorbetegség okozza, fontos a vércukorszint normalizálása. Ez történhet életmódterápiával (diéta, mozgás), és/vagy vércukorszint szabályozó gyógyszerekkel, szükség esetén inzulinnal.

Forrás: EgészségKalauz