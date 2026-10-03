A cukorbetegség jelei a lábon
A cukorbeteg láb komoly szövődményekhez vezethet. Mutatjuk azt a 6 figyelmeztető jelet, amit érdemes naponta ellenőrizni, hogy időben észrevegye, ha baj van.
Az úgynevezett cukorbeteg (vagy diabéteszes) láb nem egyik napról a másikra alakul ki, és kezdetben akár feltűnő panaszok nélkül is jelen lehet. A tartósan magas vércukorszint károsítja az idegeket és rontja a lábak vérellátását, ami végül sajnos bizonyos esetekben akár a láb elvesztésével is járhat. Mutatjuk, milyen lépéseket javasol a megelőzésért az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC).
A cukorbeteg láb tünetei
- Zsibbadás, bizsergés vagy égő érzés: A lábujjakban, a talpon vagy a lábszáron jelentkező zsibbadás, bizsergés, égő érzés vagy fájdalom az idegek károsodásának jele lehet. A diabéteszes idegkárosodás miatt az érzékelés is csökkenhet, így akár egy seb vagy vízhólyag sem feltétlenül tűnik fel. Ez különösen veszélyes lehet, mert a fájdalom hiánya nem jelenti azt, hogy a láb egészséges.
- Seb, hólyag vagy repedés, ami nem gyógyul: Egy apró vágás, vízhólyag, horzsolás vagy berepedezett bőr cukorbetegség mellett nagyobb figyelmet igényel. A rosszabb keringés és az idegkárosodás miatt a sérülések lassabban gyógyulhatnak, és könnyebben elfertőződhetnek. Ha egy seb nem javul, váladékozik vagy egyre pirosabbá válik, fordulj mielőbb orvoshoz!
- Piros, duzzadt vagy meleg láb: A láb újonnan kialakuló bőrpírja, duzzanata vagy szokatlan melegsége fertőzésre vagy más komolyabb problémára is utalhat. Különösen fontos a gyors orvosi vizsgálat, ha mindez sebbel, fájdalommal vagy általános rosszulléttel együtt jelentkezik!
- Megváltozik a láb bőrszíne: A láb színének feltűnő változása – például nagyon sápadt, kékes vagy sötétebb elszíneződés – a keringéssel kapcsolatos problémára utalhat. A vérkeringés romlása azért jelenthet gondot, mert a sérülések gyógyulását is nehezítheti. Hirtelen kialakuló, kifejezett színváltozás esetén, különösen ha az zsibbadással vagy fájdalommal együtt jelentkezik, sürgős orvosi segítség szükséges.
- Száraz, repedezett bőr vagy elváltozások a körmön: A száraz, berepedezett bőrön könnyebben alakulhatnak ki apró sérülések. Érdemes figyelni a körmök változásait is: a megvastagodott, elszíneződött köröm vagy a lábujjak közötti gombás fertőzés szintén olyan probléma, amellyel tanácsos orvoshoz fordulni.
- Új fájdalom, vagy a láb alakjának megváltozása: A korábban nem tapasztalt lábfájdalom, a járás megváltozása, illetve a láb formájának újonnan kialakuló változása szintén figyelmeztető jel. Cukorbetegség esetén ezek kivizsgálást igényelhetnek.
Ezt tegye meg a lábaiért
- Ha cukorbeteg, ellenőrizze minden nap a lábaiat, beleértve a talpat és a lábujjak közötti területet is! Ha nehezen látja a talpát, használjon tükröt, vagy kérjen segítséget a vizsgálathoz!
- Válasszon kényelmes cipőt, és ha csak lehet, ne járjon mezítláb!
- Ne hagyja figyelmen kívül még a legkisebb sérüléseket se! Tisztítsa meg és kezelje le sebfertőtlenítővel!
- Tartsa karban a vércukorszintjét, és rendszeresen keresse fel kezelőorvosát!
Mikor kell gyorsan orvoshoz fordulni?
Ha a láb hirtelen megduzzad, kipirosodik vagy elszíneződik, seb jelenik meg rajta, amely nem gyógyul, illetve ha fertőzés jelei – például váladékozás, fokozódó bőrpír vagy láz – jelentkeznek, ne várjon a következő kontrollig!
Forrás: hazipatika.com