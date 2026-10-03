A cukorbetegség jelei a lábon

A cukorbeteg láb komoly szövődményekhez vezethet. Mutatjuk azt a 6 figyelmeztető jelet, amit érdemes naponta ellenőrizni, hogy időben észrevegye, ha baj van.

Az úgynevezett cukorbeteg (vagy diabéteszes) láb nem egyik napról a másikra alakul ki, és kezdetben akár feltűnő panaszok nélkül is jelen lehet. A tartósan magas vércukorszint károsítja az idegeket és rontja a lábak vérellátását, ami végül sajnos bizonyos esetekben akár a láb elvesztésével is járhat. Mutatjuk, milyen lépéseket javasol a megelőzésért az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC).

A cukorbeteg láb tünetei

Zsibbadás, bizsergés vagy égő érzés: A lábujjakban, a talpon vagy a lábszáron jelentkező zsibbadás, bizsergés, égő érzés vagy fájdalom az idegek károsodásának jele lehet. A diabéteszes idegkárosodás miatt az érzékelés is csökkenhet, így akár egy seb vagy vízhólyag sem feltétlenül tűnik fel. Ez különösen veszélyes lehet, mert a fájdalom hiánya nem jelenti azt, hogy a láb egészséges.

A lábujjakban, a talpon vagy a lábszáron jelentkező zsibbadás, bizsergés, égő érzés vagy fájdalom az idegek károsodásának jele lehet. A diabéteszes idegkárosodás miatt az érzékelés is csökkenhet, így akár egy seb vagy vízhólyag sem feltétlenül tűnik fel. Ez különösen veszélyes lehet, mert a fájdalom hiánya nem jelenti azt, hogy a láb egészséges. Seb, hólyag vagy repedés, ami nem gyógyul: Egy apró vágás, vízhólyag, horzsolás vagy berepedezett bőr cukorbetegség mellett nagyobb figyelmet igényel. A rosszabb keringés és az idegkárosodás miatt a sérülések lassabban gyógyulhatnak, és könnyebben elfertőződhetnek. Ha egy seb nem javul, váladékozik vagy egyre pirosabbá válik, fordulj mielőbb orvoshoz!

Egy apró vágás, vízhólyag, horzsolás vagy berepedezett bőr cukorbetegség mellett nagyobb figyelmet igényel. A rosszabb keringés és az idegkárosodás miatt a sérülések lassabban gyógyulhatnak, és könnyebben elfertőződhetnek. Ha egy seb nem javul, váladékozik vagy egyre pirosabbá válik, fordulj mielőbb orvoshoz! Piros, duzzadt vagy meleg láb: A láb újonnan kialakuló bőrpírja, duzzanata vagy szokatlan melegsége fertőzésre vagy más komolyabb problémára is utalhat. Különösen fontos a gyors orvosi vizsgálat, ha mindez sebbel, fájdalommal vagy általános rosszulléttel együtt jelentkezik!

A láb újonnan kialakuló bőrpírja, duzzanata vagy szokatlan melegsége fertőzésre vagy más komolyabb problémára is utalhat. Különösen fontos a gyors orvosi vizsgálat, ha mindez sebbel, fájdalommal vagy általános rosszulléttel együtt jelentkezik! Megváltozik a láb bőrszíne: A láb színének feltűnő változása – például nagyon sápadt, kékes vagy sötétebb elszíneződés – a keringéssel kapcsolatos problémára utalhat. A vérkeringés romlása azért jelenthet gondot, mert a sérülések gyógyulását is nehezítheti. Hirtelen kialakuló, kifejezett színváltozás esetén, különösen ha az zsibbadással vagy fájdalommal együtt jelentkezik, sürgős orvosi segítség szükséges.

A láb színének feltűnő változása – például nagyon sápadt, kékes vagy sötétebb elszíneződés – a keringéssel kapcsolatos problémára utalhat. A vérkeringés romlása azért jelenthet gondot, mert a sérülések gyógyulását is nehezítheti. Hirtelen kialakuló, kifejezett színváltozás esetén, különösen ha az zsibbadással vagy fájdalommal együtt jelentkezik, sürgős orvosi segítség szükséges. Száraz, repedezett bőr vagy elváltozások a körmön: A száraz, berepedezett bőrön könnyebben alakulhatnak ki apró sérülések. Érdemes figyelni a körmök változásait is: a megvastagodott, elszíneződött köröm vagy a lábujjak közötti gombás fertőzés szintén olyan probléma, amellyel tanácsos orvoshoz fordulni.

A száraz, berepedezett bőrön könnyebben alakulhatnak ki apró sérülések. Érdemes figyelni a körmök változásait is: a megvastagodott, elszíneződött köröm vagy a lábujjak közötti gombás fertőzés szintén olyan probléma, amellyel tanácsos orvoshoz fordulni. Új fájdalom, vagy a láb alakjának megváltozása: A korábban nem tapasztalt lábfájdalom, a járás megváltozása, illetve a láb formájának újonnan kialakuló változása szintén figyelmeztető jel. Cukorbetegség esetén ezek kivizsgálást igényelhetnek.

Ezt tegye meg a lábaiért

Ha cukorbeteg, ellenőrizze minden nap a lábaiat, beleértve a talpat és a lábujjak közötti területet is! Ha nehezen látja a talpát, használjon tükröt, vagy kérjen segítséget a vizsgálathoz!

Válasszon kényelmes cipőt, és ha csak lehet, ne járjon mezítláb!

Ne hagyja figyelmen kívül még a legkisebb sérüléseket se! Tisztítsa meg és kezelje le sebfertőtlenítővel!

Tartsa karban a vércukorszintjét, és rendszeresen keresse fel kezelőorvosát!

Mikor kell gyorsan orvoshoz fordulni?

Ha a láb hirtelen megduzzad, kipirosodik vagy elszíneződik, seb jelenik meg rajta, amely nem gyógyul, illetve ha fertőzés jelei – például váladékozás, fokozódó bőrpír vagy láz – jelentkeznek, ne várjon a következő kontrollig!

Forrás: hazipatika.com

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