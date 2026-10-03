Bahreini Nagydíj: Verstappené a pole pozíció Sepangban

A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és most Malajziában zajló Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti majd az élről.

A 29 éves pilótának ez az idei első és pályafutás 49. pole pozíciója.

Verstappen mellől a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője rajtolhat majd, míg a harmadik starthelyet a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a Mercedesszel, de ehhez az is kellett, hogy az időmérőn harmadikként záró francia Isack Hadjar (Red Bull) büntetés miatt öt pozícióval hátrébbról kénytelen indulni.

Az 56 körös Bahreini Nagydíj vasárnap – magyar idő szerint – 9 órakor rajtol Sepangban.

Forrás: MTI

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