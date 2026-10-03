Sikkasztással gyanúsítanak öt tisztviselőt Kárpátalján

Öt tisztviselőt gyanúsítanak azzal, hogy egy stratégiai jelentőségű állami vállalat 76 hektárnyi földterületét jogtalanul szerezték meg a Técsői járásban.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kárpátaljai kirendeltsége szerint a földek az Aknaszlatinai Sóüzem állami vállalathoz tartoztak, és annak tartós használatában voltak. A területen, amely egy üdülőövezetben található, magánüdülőket építettek.

Az ügyben öt személyt gyanúsítottak meg: a községi tanács egyik korábbi vezetőjét, a técsői járási közigazgatás egyik osztályvezetőjét, az Állami Geokataszter egyik tisztviselőjét, az állami vállalat vezetőjét, valamint egy magáncég igazgatóját.

A gyanúsítottak ellen – szerepüktől függően – hivatali visszaélés, hivatali okirat-hamisítás, valamint információs rendszerekben történő jogosulatlan adatmódosítás miatt indult eljárás.

Az elkövetett cselekményekért akár hat év szabadságvesztés is kiszabható.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: SZBU

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