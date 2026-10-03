Sikkasztással gyanúsítanak öt tisztviselőt Kárpátalján
Öt tisztviselőt gyanúsítanak azzal, hogy egy stratégiai jelentőségű állami vállalat 76 hektárnyi földterületét jogtalanul szerezték meg a Técsői járásban.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kárpátaljai kirendeltsége szerint a földek az Aknaszlatinai Sóüzem állami vállalathoz tartoztak, és annak tartós használatában voltak. A területen, amely egy üdülőövezetben található, magánüdülőket építettek.
Az ügyben öt személyt gyanúsítottak meg: a községi tanács egyik korábbi vezetőjét, a técsői járási közigazgatás egyik osztályvezetőjét, az Állami Geokataszter egyik tisztviselőjét, az állami vállalat vezetőjét, valamint egy magáncég igazgatóját.
A gyanúsítottak ellen – szerepüktől függően – hivatali visszaélés, hivatali okirat-hamisítás, valamint információs rendszerekben történő jogosulatlan adatmódosítás miatt indult eljárás.
Az elkövetett cselekményekért akár hat év szabadságvesztés is kiszabható.
Nyitókép forrása: SZBU