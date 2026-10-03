Nemzetek Ligája – Magabiztos északír siker az ukránok ellen

Észak-Írország 3-0-ra nyert Ukrajna ellen a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójának magyar érdekeltségű 2. csoportjában, pénteken Nagyszombaton.

Az angol harmadosztályú Oxford United középhátvédje, Ciaron Brown két góllal járult hozzá a sikerhez. Válogatottja két győzelemmel és egy döntetlennel – három forduló után kapott gól nélkül – a tabella élén áll.

Nemzetek Ligája, 3. forduló:

B divízió, 2. csoport:

Ukrajna – Észak-Írország 0-3 (0-2)

gólszerzők: Brown (9., 61.), Price (22.)

korábban:

Magyarország-Georgia 1-0 (1-0)

a 2. forduló (szeptember 28.) eredményei:

Észak-Írország – Magyarország 0-0

Georgia-Ukrajna 0-0

az 1. forduló (szeptember 25.) eredményei:

Georgia – Észak-Írország 0-1 (0-0)

Magyarország-Ukrajna 0-1 (0-0)

A csoport állása:

1. Észak-Írország 3 2 1 – 4-0 7 pont

2. Ukrajna 3 1 1 1 1-3 4

3. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 1-1 4

4. Georgia 3 – 1 2 0-2 1

A további program:

4. forduló (október 5., hétfő):

Észak-Írország – Georgia, Belfast 20.45

Ukrajna-MAGYARORSZÁG, Nagyszombat 20.45

5. forduló (november 14., szombat):

Georgia-MAGYARORSZÁG, Tbiliszi 18.00

Észak-Írország – Ukrajna, Belfast 20.45

6. forduló (november 17., kedd):

Magyarország – Észak-Írország, Puskás Aréna 20.45

Ukrajna-Georgia, Nagyszombat 20.45

A Nemzetek Ligája B divíziójából a négy csoportelső feljut az élvonalba, az utolsók kiesnek a harmadosztályt jelentő C ligába, míg a második helyezettek a feljutásért, a harmadikok pedig a bennmaradásért játszanak majd osztályozót márciusban.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: ukrinform.ua

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