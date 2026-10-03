Nemzetek Ligája – Magabiztos északír siker az ukránok ellen
Észak-Írország 3-0-ra nyert Ukrajna ellen a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójának magyar érdekeltségű 2. csoportjában, pénteken Nagyszombaton.
Az angol harmadosztályú Oxford United középhátvédje, Ciaron Brown két góllal járult hozzá a sikerhez. Válogatottja két győzelemmel és egy döntetlennel – három forduló után kapott gól nélkül – a tabella élén áll.
Nemzetek Ligája, 3. forduló:
B divízió, 2. csoport:
Ukrajna – Észak-Írország 0-3 (0-2)
gólszerzők: Brown (9., 61.), Price (22.)
korábban:
Magyarország-Georgia 1-0 (1-0)
a 2. forduló (szeptember 28.) eredményei:
Észak-Írország – Magyarország 0-0
Georgia-Ukrajna 0-0
az 1. forduló (szeptember 25.) eredményei:
Georgia – Észak-Írország 0-1 (0-0)
Magyarország-Ukrajna 0-1 (0-0)
A csoport állása:
1. Észak-Írország 3 2 1 – 4-0 7 pont
2. Ukrajna 3 1 1 1 1-3 4
3. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 1-1 4
4. Georgia 3 – 1 2 0-2 1
A további program:
4. forduló (október 5., hétfő):
Észak-Írország – Georgia, Belfast 20.45
Ukrajna-MAGYARORSZÁG, Nagyszombat 20.45
5. forduló (november 14., szombat):
Georgia-MAGYARORSZÁG, Tbiliszi 18.00
Észak-Írország – Ukrajna, Belfast 20.45
6. forduló (november 17., kedd):
Magyarország – Észak-Írország, Puskás Aréna 20.45
Ukrajna-Georgia, Nagyszombat 20.45
A Nemzetek Ligája B divíziójából a négy csoportelső feljut az élvonalba, az utolsók kiesnek a harmadosztályt jelentő C ligába, míg a második helyezettek a feljutásért, a harmadikok pedig a bennmaradásért játszanak majd osztályozót márciusban.
Forrás: MTI
Nyitókép forrása: ukrinform.ua