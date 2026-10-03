Az EU folytatja az ukrajnai háborús bűncselekmények kivizsgálását

Az Európai Bizottság továbbra is dolgozik az Ukrajnában elkövetett súlyos nemzetközi bűncselekmények felelőseinek elszámoltatásán; ennek jelentősége talán még soha nem volt ekkora, hiszen az elmúlt hetekben és hónapokban fokozódtak az ukrán civilek elleni brutális orosz támadások – jelentette ki Michael McGrath demokráciáért, igazságügyekért és a jogállamiságért felelős uniós biztos.

Az EU-tagállamok igazságügyi minisztereinek luxemburgi tanácskozását követő sajtótájékoztatón McGrath hangsúlyozta: az egyeztetésen azt szorgalmazta, hogy az Európa Tanács égisze alatt mielőbb létrejöjjön az agresszió bűncselekményével foglalkozó különleges törvényszék.

Az EU és 38 ország jelezte csatlakozási szándékát a különleges törvényszék kibővített részmegállapodásához, és továbbra is arra ösztönzünk minden tagállamot, hogy csatlakozzon – tette hozzá.

Kiemelte: az Ukrajna és az ukránok számára biztosítandó igazságtétel egyben az Oroszország által okozott károk megtérítését is jelenti.

Ennek érdekében mielőbb létre kell hozni az Ukrajnával foglalkozó Nemzetközi Kárigénybizottságot. Hangsúlyozta: alapvető fontosságú, hogy a bizottság létrehozásáról szóló egyezményt a lehető leghamarabb ratifikálja a hatálybalépéshez szükséges 25 állam.

Az uniós biztos arra is rámutatott, hogy Oroszország megfosztása a háború folytatásához szükséges eszközöktől ugyancsak elengedhetetlen az igazságos és tartós ukrajnai béke megteremtéséhez.

McGrath közölte: a miniszterekkel a rasszizmus, a gyűlölet és a diszkrimináció jelentette súlyos problémáról is tárgyalt, hangsúlyozva, hogy ezeknek nincs helyük az Európai Unióban.

Fontos mérföldkőnek nevezte a rasszizmus, valamint az ahhoz kapcsolódó gyűlölet és diszkrimináció elleni küzdelemről szóló első tanácsi következtetések elfogadását.

Mint mondta, a tagállamok elkötelezték magukat amellett, hogy részt vesznek az Európai Bizottság rasszizmus elleni munkájában, beleértve a 2030-ig szóló uniós rasszizmusellenes stratégia végrehajtását.

McGrath emlékeztetett arra továbbá, hogy az elmúlt években több újságírót is meggyilkoltak az Európai Unióban, ami szerinte kijózanítóan mutatja, milyen fenyegetésekkel szembesülnek az újságírók mindennapi munkájuk során.

Közölte: az Európai Bizottság az európai demokráciapajzs, valamint a civil társadalomra vonatkozó uniós stratégia révén konkrét intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a média és a civil társadalom biztonságos és támogató környezetben működhessen.

Elmondta továbbá, hogy a bizottság jelenleg egyebek mellett az európai médiaszabadságról szóló jogszabály, valamint a közéleti részvétel elleni stratégiai perek (SLAPP) ellen fellépő intézkedéscsomag végrehajtásában támogatja a tagállamokat, és előkészíti az újságírók biztonságáról szóló, 2021-ben elfogadott ajánlás frissítését.

Hozzátette: az Európai Bizottság az EU következő hosszú távú költségvetésére, a többéves pénzügyi keretre (MFF) vonatkozó javaslatában egy új, Agora-EU elnevezésű program létrehozását is kezdeményezte.

A program keretében a média, az újságírók és a civil társadalmi szervezetek is uniós támogatásban részesülhetnének.

Forrás: MTI

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