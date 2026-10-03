„Egyszer volt, hol nem volt…” – III. Mesevarázs Fesztivál Beregszászban

Idén is megindult a víz a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem udvarán található mesekútból, ahol több mint száz gyermek várakozott izgatottan arra, hogy a megnyitó után előadhassa választott meséjét.

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet idén jubileumi, tizedik alkalommal hirdette meg a népmese napja alkalmából Mesemondó Találkozóját, és harmadszor szervezte meg a mostanra kétnapossá bővült Mesevarázs Fesztivált, amelyre október 1–2-án került sor a MOL Új Európa Alapítvány támogatásával.

A fesztivál első napján a mesemondóké volt a főszerep, a második nap pedig a kisebbeknek kedvezett: a Kalamajka Bábszínház előadása és a Pepita Zenekar koncertje várta őket.

Az október 1-jei Mesemondó Találkozó a mesekútnál kezdődött, ahol Pintér Zsolt Páva-díjas mesemondó, a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület és a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség elnöke mesélt a résztvevőknek.

A megnyitón Molnár Krisztina, a PCS koordinátora hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy évről évre több mint száz gyermek veszi a bátorságot ahhoz, hogy saját hangján szólaltassa meg választott meséjét, hiszen ezáltal Kárpátalja sokszínű mesekincse is megelevenedik.

A találkozó menetét és részleteit Orbán Viktória, a szervezet munkatársa ismertette. Idén hat kategóriában tizennyolc, szakmailag elismert zsűritag értékelte a gyermekek előadásait. Minden résztvevő ajándékcsomagban részesült, valamint ezüst, arany vagy kiemelt arany minősítést kapott. Utóbbi minősítésre minden csoportból egy előadót választottak ki. Ők egy-egy 1500 hrivnya értékű ajándékutalványban részesültek, amelyet a Kálvin Papír- és Írószerboltban használhatnak fel. Az ajándékcsomagokhoz a PCS mellett az Apáczai Csere János Könyvtár és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség járult hozzá.

Az esemény ideje alatt kézműves foglalkozások is várták a gyerekeket. Kepics Andreánál bőrkulcstartókat, Markó Veronikánál vesszőből és szalmavirágból őszi ajtódíszeket, Gogola Évánál őszi dekorációkat, Gogola Vicánál pedig gyöngydíszeket készíthettek. Az eredményhirdetésre Pintér Zsolt meséjével hangolódhattak.

A Mesemondó Találkozón a zsűri értékelése alapján kiemelt arany minősítésben részesült az 1. csoportban (8 évesek) Tárczy Lilla, a 2. csoportban (9 évesek) Túri Sára, a 3. csoportban (10 évesek) Pónitz Benedek, a 4. csoportban (11 évesek) Baranyi Maximilián, az 5. csoportban (12–13 évesek) Kulikovszki Maxim, a 6. csoportban (14–16 évesek) pedig Kiss Liliána.

Gratulálunk minden résztvevőnek az elért minősítéshez!

A második napon, október 2-án több mint kétszáz apróság várta, milyen érdekességeket rejt számukra a Mesevarázs Fesztivál. Elsőként a miskolci Kalamajka Bábszínház képviseletében Fehér Sándor varázsolta el a nézőket gyönyörű bábjaival A kismalacok és a farkas című meseelőadással. Őt a Budapestről érkező Pepita Zenekar követte, amely zenéjével vidám hangulatot teremtett a gyerekek körében. A kicsik a számukra kikészített párnákon és pokrócokon ugrálva, táncolva élvezték a koncertet a Rákóczi Egyetem átriumában.

A kétnapos fesztivál a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében, a MOL Új Európa Alapítvány támogatásával valósult meg.

Orbán Viktória

Kárpátalja.ma

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