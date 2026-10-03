Féltékenység miatt bántalmazott egy lányt egy 19 éves munkácsi fiatal

Bíróság elé állítanak egy 19 éves munkácsi lakost, aki a nyomozás szerint féltékenység miatt bántalmazta vele egyidős ismerősét.

Az eset augusztusban történt. A vita során a 19 éves fiatal ököllel és lábbal ütötte a másik lányt az arcán és a testén. Ezután arra kényszerítette, hogy vegye le a ruháit, így csak fehérnemű maradt rajta, majd egy elhagyatott épületből az utcára lökte. A bántalmazás az utcán is folytatódott.

A sértettnél az orvosok több horzsolást és zúzódást, duzzanatot, valamint orrcsonttörést állapítottak meg.

A bántalmazás egy részét a helyszínen tartózkodó közös ismerősük mobiltelefonjával rögzítette. A felvételt bizonyítékként csatolták az eljárás anyagaihoz.

A támadót könnyű testi sértés szándékos okozásával gyanúsítják, amely rövid ideig tartó egészségkárosodást eredményezett.

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