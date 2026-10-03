Eltűnt egy 18 éves ungvári fiatal Szlovákiában
Napok óta eredménytelenül keresnek egy 18 éves ungvári fiatalt Szlovákiában.
Andrij Kurta szeptember 28-án este a Duna partján tartózkodott Pozsonyban, ezt követően azonban nem tért vissza a kollégiumba.
A fiatalember keresésébe rendőrök, szolgálati kutyákkal dolgozó kutyavezetők és önkéntesek is bekapcsolódtak, de egyelőre nem sikerült megtalálni.
Andrij nemrég költözött Pozsonyba, ahol a Comenius Egyetemen tanul.
A 175–180 centiméter magas, vékony testalkatú fiatalnak világosbarna, füléig érő haja és kék szeme van, szemüveget visel. Eltűnésekor világosszürke, bő szabású melegítőnadrágot, sötétszürke pólót és szürke, meleg pulóvert viselt.
Aki tud a fiatal hollétéről, vagy szeptember 28-án 18 óra 20 perc után látta őt, kérjük, értesítse a családot, illetve jelentkezzen a szlovák rendőrségnél a 158-as vagy a 112-es telefonszámon.