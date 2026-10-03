Eltűnt egy 18 éves ungvári fiatal Szlovákiában

Napok óta eredménytelenül keresnek egy 18 éves ungvári fiatalt Szlovákiában.

Andrij Kurta szeptember 28-án este a Duna partján tartózkodott Pozsonyban, ezt követően azonban nem tért vissza a kollégiumba.

A fiatalember keresésébe rendőrök, szolgálati kutyákkal dolgozó kutyavezetők és önkéntesek is bekapcsolódtak, de egyelőre nem sikerült megtalálni.

Andrij nemrég költözött Pozsonyba, ahol a Comenius Egyetemen tanul.

A 175–180 centiméter magas, vékony testalkatú fiatalnak világosbarna, füléig érő haja és kék szeme van, szemüveget visel. Eltűnésekor világosszürke, bő szabású melegítőnadrágot, sötétszürke pólót és szürke, meleg pulóvert viselt.

Aki tud a fiatal hollétéről, vagy szeptember 28-án 18 óra 20 perc után látta őt, kérjük, értesítse a családot, illetve jelentkezzen a szlovák rendőrségnél a 158-as vagy a 112-es telefonszámon.

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