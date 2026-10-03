Somlyó Zoltán: Csak addig…
Szeretnék addig élni,
míg élni érdemes.
Míg szívem nem öregszik,
hajam még nem deres.
Amíg öröm a munka
és tisztán lát a szem,
amíg a nap s az éjjel
mind, mind enyém leszen.
Szeretnék addig élni,
míg csábít az öröm,
míg bíztat a reménység
e földi körökön.
Míg szabad lesz a lábam
és erős két karom,
amíg az élet terhét
cipelni akarom.
Amíg a nyári szellő
szivemben lengedez –
szeretnék addig élni,
míg újra béke lesz…
Forrás: eternus.hu
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