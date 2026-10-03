Somlyó Zoltán: Csak addig…

Szeretnék addig élni,

míg élni érdemes.

Míg szívem nem öregszik,

hajam még nem deres.

Amíg öröm a munka

és tisztán lát a szem,

amíg a nap s az éjjel

mind, mind enyém leszen.

Szeretnék addig élni,

míg csábít az öröm,

míg bíztat a reménység

e földi körökön.

Míg szabad lesz a lábam

és erős két karom,

amíg az élet terhét

cipelni akarom.

Amíg a nyári szellő

szivemben lengedez –

szeretnék addig élni,

míg újra béke lesz…

Forrás: eternus.hu

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