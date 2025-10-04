A cukros üdítőitalok fogyasztása megrövidítheti az életet

A Michigani Egyetem kutatásából kiderült, hogy egyetlen doboz cukros üdítőital elfogyasztása megrövidítheti az életet. A paradicsomos szardínia viszont kifejezetten jót tesz az egészségnek a kutatók szerint.

A kutatásból kiderül, hogy jelentős élettartam-csökkenést okoznak a feldolgozott élelmiszerek és a cukros italok. A kutatók 5853 gyakori amerikai ételt elemeztek, kiszámítva azok élettartamra gyakorolt hatását összetételük és egészségügyi kockázataik alapján – számolt be az The Economic Times.

A kutatás szerint

egyetlen doboz cukros üdítő elfogyasztása akár 12 perccel is csökkentheti az élettartamot.

Miközben az amerikaiak milliói fogyasztanak naponta cukros italokat, ez a felfedezés komoly figyelmeztetés a szénsavas italok veszélyeire.

A feldolgozott élelmiszerek is radikálisan csökkenthetik az élettartamot.

Az említett tanulmány jó hírekkel is szolgált. Kiderült például, hogy a paradicsomos szardínia akár 82 perccel is növelheti az élettartamot, míg a diófélék 26 perccel, de a banán, amely 14 perccel növelheti az élettartamot is a fogyasztásra ajánlott élelmiszerek között szerepel.

Olivier Jolliet vezető kutató hangsúlyozta, hogy nem szükséges teljesen átalakítani az étrendünket az előnyök eléréséhez. Kiemelte, hogy a napi kalóriabevitel 10 százalékának felcserélése feldolgozott húsokról gyümölcsökre, zöldségekre és hüvelyesekre garantáltan meghosszabbíthatja az életet.

Forrás: hirado.hu