A depresszió legjobb ellenszere

A mozgás nemcsak a testnek tesz jót: bizonyítottan enyhíti a depresszió tüneteit.

A depresszió ma is a világ egyik vezető egészségügyi problémája, több mint 280 millió embert érint. Bár az antidepresszánsok és a pszichoterápia a leggyakoribb kezelési módok, a gyógyszerek költségesek lehetnek, és mellékhatásokat okozhatnak, míg a pszichoterápia nem mindenki számára elérhető.

A mozgás hatása depresszió ellen

Most azonban egy friss, átfogó elemzés arra jutott, hogy a testmozgás legalább olyan hatékony a depresszió csökkentésében, mint a gyógyszerek vagy a terápia. A tanulmány közel 5000 depressziós felnőtt adatait vizsgálta, és azt találta, hogy a mozgás mérsékelten, de biztosan csökkenti a tüneteket egyéb kezelés hiánya esetén. A beszélgetéses terápiával vagy az antidepresszánsokkal összehasonlítva a testmozgás hasonló hatást mutatott.

A mozgás javítja a szerotonin és dopamin működését, ugyanazokat a neurotranszmittereket, amelyeket sok antidepresszáns is megcéloz. Emellett serkenti az agyi növekedési faktorok termelődését, amelyek segítik az agy alkalmazkodását és regenerálódását – írja a Psychology Today.

Milyen mozgás a leghasznosabb?

A kutatók szerint a könnyű vagy közepes intenzitású edzés bizonyult a leghatékonyabbnak, például tempós séta, könnyed futás, kerékpározás vagy erősítő gyakorlatok. Azok jártak a legjobban, akik többféle mozgást kombináltak.

A szakértők azt tanácsolják, érdemes kicsiben kezdeni: már egy napi séta is sokat számít, különösen az elején. A rendszerességhez óriási segítség lehet egy edzőtárs vagy barát, akivel együtt mozoghatsz.

A testmozgás előnyeit már sok mindenben látjuk: javítja a gyerekek tanulmányi eredményeit, növeli a várható élettartamot, és csökkenti a demencia kockázatát. A mostani elemzés ehhez tesz hozzá újabb erős bizonyítékot.

Bár a vizsgált kutatásoknak voltak korlátai (például sok vizsgálat kis létszámú volt, és kevésbé nézték a hosszú távú hatásokat), az üzenet így is egyértelmű: a mozgás hatékony, hozzáférhető és mellékhatásoktól mentes eszköz a depresszió kezelésében.

