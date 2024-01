A dió áldásos hatásai

Minden nap törjön fel néhányat, csodát tesz az agyával!

A diót évezredek óta fogyasztjuk, hiszen nemcsak finom, de nagyon egészséges is. Különösen az agyunkra van jó hatással. Előnyeit a Sokszínűvidék.24.hu gyűjtötte össze.

Gazdag omega-3 zsírsavakban, melyek elengedhetetlenek az agy megfelelő működéséhez. Számos tanulmány kimutatta, hogy a rendszeres omega-3 bevitel csökkentheti a szellemi hanyatlás kockázatát és támogathatja az idegsejtek egészségét.

Tele van antioxidánsokkal, melyek hatékonyak az agysejtek károsodásáért felelős oxidatív stressz ellen. A rendszeres diófogyasztással tehát csökkenthető az agysejtek károsodásának kockázata.

B1-, B2-, B3-, B5-és B6-vitamint is tartalmaz. Ezek a vitaminok szerepet játszanak egyebek mellett az idegrendszer megfelelő működésében és az energiaellátásban is. A dióban található antioxidánsok és jóindulatú zsírok ráadásul nemcsak az agy egészségét támogatják, hanem hozzájárulhatnak a stressz csökkentéséhez is.

A diót már az ókori görögök is ismerték: kutyaharapás gyógyítására és féregűzőként használták. A rómaiak „juglans”-nak hívták, amelynek jelentése „Jupiter makkja”. A középkorban reuma és idegpanaszok ellen teát is készítettek belőle. A népi gyógyászatban gyakran alkalmazták belsőleg vértisztítóként, bél- és gyomorhurut ellen, külsőleg pedig sebkezelésre. Ráadásul az étvágyat is csökkenti.

Forrás: hazipatika.com