A fekete fokhagyma egészségügyi előnyei

A jól ismert, szürkés-fehér gerezdű fokhagyma már önmagában is értékes összetevőkkel bír, de a fermentált fekete fokhagyma még komolyabb egészségügyi potenciállal rendelkezik. Nemcsak ízében lágyabb, fűszeres-édesebb, hanem antioxidánstartalmában is felülmúlja a nyers fokhagymát.

A fokhagyma régóta fontos része a hazai gasztronómiának, különleges íze mellett pedig az egészségre gyakorolt jótékony hatásai miatt is igen népszerű. Különféle kéntartalmú vegyületeket – például allicint – tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak az immunrendszer működéséhez, a gyulladásos folyamatok mérsékléséhez, valamint a vérkeringés támogatásához.

Az interneten egyre több helyen futhatunk bele egy különleges változatába: fermentálással ugyanis fekete fokhagyma készíthető belőle. Íze ennek hatására lágyabb, enyhén édeskés-karamelles lesz, állaga ragacsosabb, és ami fontosabb – a benne található antioxidáns vegyületek mennyisége jelentősen megnő. A Healthline cikke összegyűjtötte, miért jó rendszeresen fogyasztani.

Egészségügyi előnyei

A tapasztalatok szerint a fekete fokhagyma a hagyományos típusnál is jobb hatással lehet az egészségre. Több kutatást is végeztek a hatásairól, és bár egyértelműen pozitív eredmények nem születtek minden esetben, bizonyos pozitív hatásokat legalább állatkísérletek igazoltak. Mutatjuk, mit mond a tudomány ezekről.

Magasabb antioxidánsszint

Az érlelés során az allicin nevű, jellegzetes fokhagymaszagot adó vegyület más antioxidáns vegyületekké – például flavonoidokká és alkaloidokká – alakul. Ezek védelmet nyújtanak a sejtek oxidatív sérüléseivel szemben, amelyek számos krónikus betegség, így szív- és érrendszeri, máj- vagy neurológiai betegségek kialakulásához vezethetnek.

Vércukorszint-szabályozás

Állatkísérletekben igazolták a fekete fokhagyma kivonatának jótékony hatását az anyagcserére. Például csökkentette a koleszterinszintet, mérsékelte a gyulladásokat és a falásrohamok mértékét is csökkentette. Más kísérletekben a vércukor- és inzulinszintek is alacsonyabbak voltak azokban az állatokban, amelyek fekete fokhagymát fogyasztottak. Embereknél ugyanakkor még nem igazolták ezt a hatást, az eredményeket így eszerint kell értelmezni.

Szív- és érrendszeri támogatás

A fekete fokhagyma állatkísérletekben csökkentette a „rossz” (LDL) koleszterin és a triglicerid szintjét, emelte a „jó” (HDL) koleszterint, és mérsékelte a zsíros étrend okozta negatív hatásokat. Ezen a téren már embereken végzett vizsgálati eredmények is születtek: 60 résztvevő napi 6 gramm feketefokhagyma-kivonatot fogyasztott 12 hétig. Az eredmények a HDL-szint emelkedését igazolták, miközben az LDL- és trigliceridszintek nem mutattak szignifikáns változást.

Májvédő hatás

Labor- és állatkísérletek eredménye szerint a fekete fokhagyma kivonata képes volt megelőzni a kemikáliák, alkohol vagy zsírdús étrend hatására kialakuló májkárosodásokat. Például zsíros étrenden tartott, elhízott patkányoknál csökkentette az ALT és AST nevű májenzimek szintjét, melyek a májsérülés mértékét jelzik.

Forrás: hazipatika.com