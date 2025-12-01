A férfiak csendje mögött – miért fontos beszélni a mentális egészségről?

A hagyományos nevelés sok fiút arra tanít: egy „igazi férfinak” mindent egyedül kell kibírnia. Erősnek kell lennie, támasznak, nem panaszkodhat, nem mutathat gyengeséget, nem sírhat. Ezek a belső elvárások azonban sokszor épp akkor akadályozzák meg a férfiakat abban, hogy segítséget kérjenek vagy őszintén beszéljenek érzéseikről, amikor már túl nagy a teher.

A háborús időszak mindezt csak tovább erősíti: amikor mindenütt fájdalommal és bizonytalansággal találkozunk, sok férfi úgy érzi, nem illik saját nehézségeiről beszélnie.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központjának tájékoztatása szerint a számok riasztóak.

Az UNFPA (Az ENSZ Népesedési Alapja) 2022 júliusában végzett felmérése szerint:

a férfiak 68%-a állandó aggodalmat, csalódottságot él át vagy levertséget érez,

88% egyetért azzal, hogy fontos a pszichológiai támogatás,

96% mégis úgy érzi, nincs szüksége segítségre.

A lelki túlterhelés sokak számára szinte észrevétlen mindennapi állapottá vált:

katonák, veteránok, rendvédelmi dolgozók, orvosok – ők rendszeresen extrém stressznek vannak kitéve;

civil férfiak, akik szégyent vagy bűntudatot élnek át amiatt, hogy nem a fronton vannak, vagy félnek a mobilizációtól;

apák, akik próbálnak stabilitást teremteni egy kiszámíthatatlan világban;

férfiak, akik elvesztették otthonukat, munkájukat vagy el kellett hagyniuk szülővárosukat, és gyakran az elszigeteltséggel, kiszolgáltatottsággal vagy a céltalansággal küzdenek.

A szakértők szerint sokszor éppen az egyszerű dolgok nyújtanak kapaszkodót:

őszinte beszélgetések a családdal, barátokkal – annak éreztetése, hogy az illető nincs egyedül

rutin, amely visszahozza a stabilitást: alvás, mozgás, hobbik, pihenés.

Szakmai segítség könnyen elérhető, például a férfiak számára fenntartott 2345-ös ingyenes és anonim lelki segélyt nyújtó telefonvonal, amely minden nap 14:00 és 06:00 között fogad hívásokat.

A hozzátartozók gyakran előbb veszik észre, hogy valami nincs rendben: alvászavarok, ingerlékenység, visszahúzódás, érdektelenség is jelezheti a túlzott stresszt. A támogatás, szakember közös keresése vagy egyszerűen egy biztonságos tér megteremtése sokat jelenthet.

Egyre több ukrajnai férfi kap pszichológiai támogatást családorvosától is – azok a háziorvosok, akik elvégezték a WHO mhGAP képzését, alapfokú pszichológiai segítséget nyújthatnak pácienseiknek.

A háborúval járó terhek mindenkit megviselnek. A kimerültség érzése természetes. És beszélni róla teljesen normális. Csak így őrizhetjük meg erőnket a legnehezebb időkben is.

Kárpátalja.ma