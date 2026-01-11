A fogyókúra 8 leggyakoribb buktatója

Újévi fogadalomként sokan tűzik ki célként a fogyást. Számos rejtett buktató akad azonban, amelyek alááshatják az erőfeszítéseket.

Amikor fogyni szeretnénk, az első pillanatban minden nagyon egyszerűnek tűnik: kevesebb kalória, több mozgás. Azonban a valóság ennél árnyaltabb. A fogyás nem lineáris folyamat, és a legnagyobb csapda éppen az, ha ahelyett, hogy jól bevált alapelveket követnénk, inkább rövid távú, gyors eredményeket ígérő módszerekre bízzuk magunkat.

A 8 leggyakoribb hiba, amely hátráltatja a fogyást

A Cleveland Clinic szakértői összegyűjtötték a leggyakoribb fogyókúrás buktatókat, amelyek miatt a fogyási kísérlet nemcsak hatástalan, de akár ártalmas is lehet.

Irreális célok: ha azt tervezi, hogy egy hét alatt 5-6 kilót ad le, nagy valószínűséggel előbb esik ki a ritmusból, mintsem elérné a célt. A szakértők szerint heti 0,5–1 kilogramm az egészséges és fenntartható ütem. Még ha ez nem is hangzik olyan izgalmasnak, hosszú távon sokkal tartósabb eredményhez vezet.

Divatdiéták: egyféle étel fogyasztása, extrém tápanyagmegvonás vagy kizárólag egyféle tápanyag „mágikus” hatása – mindezek hamarabb vezetnek hiányállapothoz és visszaeséshez, mint tartós fogyáshoz. Egy kiegyensúlyozott étrend, amely gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonát, fehérjét és egészséges zsírokat tartalmaz, hosszabb távon kifizetődőbb. Jó alapot nyújthat hozzá a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által összeállított Okostányér.

Bűntudatra épített motiváció: gyakran hisszük, hogy ha folyamatosan bűntudatot érzünk az evés miatt, az majd ösztönözni fog a fogyásra. Valójában az ilyen negatív hozzáállás épp az ellenkezőjét váltja ki: stresszt, érzelmi evést, visszaesést. A fogyás sokkal inkább pozitív megerősítéssel működik: ünnepelje a fejlődést, még a kisebb lépéseket is!

Koplalás: a kalóriadeficit fontos, de a test táplálék nélkül nem működik jól. A rendszertelen evés vagy épp a főétkezések kihagyása lelassíthatja az anyagcserét, ami paradox módon megnehezíti a fogyást. Az étkezések kihagyása helyett inkább a megfelelő mennyiségű és minőségű ételre fókuszáljon.

Mérlegfüggőség: a mérleg hasznos eszköz, de nem kell, hogy uralja az életét. A heti súlyingadozás teljesen normális, és azt is mutathatja, hogy csupán a test vízháztartása változik, nem pedig a zsírtartalékok gyarapodnak. Néha érdemes más, kevésbé merev mércékre hagyatkozni, mint a ruhaméret illeszkedése, a közérzet vagy a lassú teljesítményjavulás.

Túlzásba vitt edzés: a rendszeres mozgás kulcsszerepet játszik a fogyásban és az egészséges testsúly fenntartásában, de a „minél több, annál jobb” elv itt sem működik. A túl gyakori, nagy intenzitású edzések – például kemény kardió vagy súlyzós tréningek – megterhelhetik a szervezetet, gyengíthetik az immunrendszert, és növelhetik a sérülések kockázatát. Különösen problémás lehet, ha mindez nagyon alacsony kalóriabevitellel párosul. Ilyenkor a test nem kap elegendő üzemanyagot, ezért nem zsírt, hanem izmot kezd bontani, az anyagcsere lelassulhat, ami hosszabb távon akár súlygyarapodáshoz is vezethet. A szakértők szerint a magas intenzitású edzéseket érdemes heti két-három alkalomra korlátozni, a többi napon mérsékeltebb mozgásformákkal kiegészítve.

A súlyfelesleget nem lehet kiizzadni: egyes fogyókúrás megközelítések a gyors vízvesztésre építenek például kevesebb folyadékfogyasztással, izzasztással, akár vízhajtók használatával. Ez azonban nem valódi fogyás, hiszen ilyenkor nem zsírból, hanem vízből veszít a szervezet. A mérleg ugyan átmenetileg kevesebbet mutathat, de amint helyreáll a folyadékbevitel, a leadott kilók visszatérnek. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a szándékos kiszáradás nemcsak hatástalan, hanem egészségügyi kockázatot is jelenthet, ezért a fogyást soha nem szabad ilyen módszerekkel erőltetni. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy a túl kevés folyadékbevitel fokozhatja az éhségérzetet. Ha eleget iszik, nemcsak a hidratáltságot tartja fenn, hanem kevesebb nassolási inger is jelentkezik. A víz ráadásul támogatja az emésztést és az anyagcserét is.

Nem csak az étkezés és a sport fontos: a fogyás sokkal összetettebb folyamat annál, mint hogy kizárólag az elfogyasztott kalóriák és az elégetett energia különbségére szűkítsük. Az alváshiány és a tartós stressz olyan hormonális változásokat indíthat el, amelyek fokozhatják az éhségérzetet és megnehezíthetik a testsúly csökkentését. Ha ezekre a tényezőkre nem fordít figyelmet, az a legprecízebben megtervezett étrendet és edzésprogramot is alááshatja.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: Getty Images