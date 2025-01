A fokhagyma gyógyhatásai

Egy aktív háztartás alapvető hozzávalója a fokhagyma. Több magyar étel elképzelhetetlen az íze nélkül, ráadásul gyógyhatással is bír a szervezetünk számára.

A fokhagyma növényről

A fokhagyma (Allium sativum) a liliomfélék (Liliaceae) családjába tartozó ehető gumó. Ősidők óta használták fűszerként az ételek érzékszervi tulajdonságainak javítására és háztartási gyógymódként különféle betegségek kezelésére, és az egész világon termesztenek. Olyan zöldségfajta, amely élelmiszerként és gyógynövényként egyaránt besorolható.

A friss és ép fokhagyma zúzással, darálással vagy darabolással történő feldolgozása az alliináz, az egyik biológiailag legaktívabb enzim felszabadulását idézi elő, így a gyógyító hatású, természetes vegyület azonnal kifejti hatását.

Fokhagyma, a mindig kéznél lévő gyógyszer

A fokhagyma fogyasztásával összefüggő egészségügyi előnyök, a benne lévő különféle kénvegyületeknek, például allicinnek, ajoénnek, vinil-ditiinnek és más illékony szerves kénvegyületeknek tulajdoníthatók. Számos kutatás igazolta, hogy a fokhagyma antioxidáns, vírus- és gombaellenes, antimikrobiális, vérnyomáscsökkentő, vérszegénységet javító, antihiperlipidémiás, karcinogén, antiaggregáns és immunmoduláló tulajdonságokkal rendelkezik. Sőt, vércukorcsökkentő hatást is tulajdonítanak neki.

A fokhagyma önmagában több mint 200 olyan összetevőt tartalmaz, amelyek segíthetik az immunrendszer erősítését és a szervezet számos betegség elleni küzdelmét támogatják.

Baktérium és víruselleni szerként is közismert

A fokhagyma olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek megakadályozhatják a baktériumok elszaporodását anélkül, hogy károsítanák a fertőzéssel küzdő szervezetet. E mikroorganizmusok elleni küzdelemhez a fokhagymát olyan erősnek tekintik, mint a széles spektrumú antibiotikumokat.

Antibakteriális hatásának köszönheti, hogy a húsok egyik fontos tartósítószere évszázadok óta, hiszen például megakadályozhatja a baktériumok által okozott súlyos ételmérgezést, a botulizmust. Vírusölő képessége miatt a bélhurut, a májgyulladás illetve a herpesz ellen is használható. Felveszi a harcot továbbá bizonyos gombás fertőzések ellen is, ezért bőrgombák kezelésére is használnak fokhagymaoldatokat.

Az immunrendszer természetes pajzsa: a fokhagyma

Immuntámogatóként is ismerik a fokhagymát, a szervezet számára hatékony védekezést jelent a kórokozók ellen. Állatkísérletek során kimutatták, hogy a fokhagyma fogyasztása növelheti az immunsejtek és a csontvelősejtek számát.

A fokhagymáról kutatások során kiderült, hogy hatást gyakorol a természetes gyilkos (NK) sejtekre és a makrofágokra is, és növeli a humán perifériás vér limfocitáinak aktivitását.

A légúti fertőzések során előszeretettel alkalmaznak fokhagyma kivonatokat gyógyításra, amelyek nem csak a baktérium- és vírusellenes hatásuk miatt segítik elő a gyógyítást, hanem a szervezet természetes immunitásának támogatásával is.

Lehetetlen felsorolni ennek a fantasztikus gyógynövénynek összes hatását, de mindenképpen nagyon hasznos, ha valamilyen formában felhasználjuk házipatikánkban.

