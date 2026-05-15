Ösztöndíjban részesültek a „GENIUS” Tehetségpontok diákjai

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára tehetséggondozó programját, amelynek célja a tehetséges gyermekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében.

A programban Kárpátalja általános és középiskolás diákjai vehetnek részt 15 tehetségpontban:

S.sz.TehetségpontTehetségpont helyszíneKoordinátor neveE-mail
1.AknaszlatinaiAknaszlatinai Bolyai János LíceumBenedek Imrebenedekimre1802@gmail.com
2.BátyúiBátyúi LíceumTaranenkó Mariannataranenkom1980@gmail.com
3-5BeregszásziII. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési IntézeteBirtók Ferencbirtok.ferenc@kmf.org.ua
Beregszászi Horváth Anna GimnáziumHadnagy Krisztinakrisztina151312@gmail.com
Beregszászi Kossuth Lajos LíceumHorváth Zoltánhorvath.zoltan1327@gmail.com
6.KarácsfalvaiKarácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus LíceumMagyar Vitavitamagyar@gmail.com
7.KisgejőciKisgejőci Egry Ferenc LíceumBogáthy Eleonórabogathynora@gmail.com
8.KaszonyiKaszonyi Arany János LíceumJánosi Angélaangela.janosi@gmail.com
9.MunkácsiMunkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc KözépiskolaBakos Erikabakoserika12@gmail.com
10.NagyberegiNagyberegi Református LíceumTar Tímeatar.timea87@gmail.com
11.NagydobronyiNagydobronyi LíceumMolnár Erzsébeterzsebet.zsofi@gmail.com
12.PéterfalvaiPéterfalvai Református LíceumPáva Juditpava.judit@gmail.com
13.UngváriUngvári Dayka Gábor LíceumKulin Juditkulinjudit@kmf.uz.ua; kulin.judit@kmf.org.ua
14.VáriVári II. Rákóczi Ferenc LíceumDebreceni Ilonaicadebreceni@gmail.com
15.ViskiKárpátaljai Magyar LíceumCzébely Ilonaczebelyicu@gmail.com
A 15 Tehetségpontban résztvevő gyerekek száma az évek során
Év2011/ 20122012/ 20132013/ 20142014/ 20152015/ 20162016/ 20172017/ 20182018/ 20192019/ 20202020/ 20212021/ 20222022/ 20232023/ 20242024/ 20252025/ 2026
Résztvevők száma127118281619189720311939203221362088201820581268136513121465

A tehetségpontok legeredményesebb diákjai minden évben Ady Endre-ösztöndíjban is részesülhetnek, amely további motivációt jelent számukra tanulmányi munkájuk folytatásában és tehetségük kibontakoztatásában.

2026. május 14-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen került sor annak az ösztöndíjtámogatásnak átadására, amelyben a „GENIUS” Tehetségpontok azon diákjai részesültek, akiknek édesapja a fronton szolgált vagy jelenleg is ott teljesít szolgálatot.

A támogatást a Szegedi Tudományegyetemen működő Pro Talentis Universitatis Alapítvány biztosította. Az ösztöndíjakat prof. dr. Badó Attila, a Pro Talentis Universitatis Alapítvány elnöke, intézetvezető egyetemi tanár, valamint dr. Katona Péter jogász, szociológus adták át.

A program keretében összesen 29 diák, egyenként 50 ezer forint pénzbeli támogatásban részesült, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a háborús helyzet által érintett családok számára, valamint elismerje a diákok kitartását, tanulmányi munkáját.

Az ösztöndíjátadóra a tehetségpontok koordinátorai és szülők kísérték el a fiatalokat. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács elnöke, valamint Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora.

S.sz.Tehetségpont neveGyerekek száma
1.Aknaszlatinai3
2.Bátyúi1
3.Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete)0
4.Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)1
5.Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)0
6.Karácsfalvai2
7.Kisgejőci5
8.Kaszonyi0
9.Munkácsi3
10.Nagyberegi3
11.Nagydobronyi2
12.Péterfalvai1
13.Ungvári5
14.Vári0
15.Viski3
 Összesen:29

Az alapítvány célja nemcsak a tudományos tehetségek kibontakoztatása, hanem a diákok komplex támogatása is. A szervezők külön hangsúlyozták, hogy a tehetséggondozás mellett kiemelten fontosnak tartják a tanulók szociális hátterének figyelemmel kísérését. Az esemény során a szervezők hangsúlyozták a tehetséggondozás fontosságát.

Az alapítvány ezúton is köszönetét fejezi ki a támogatóknak azért, hogy figyelmet fordítanak nemcsak a fiatalok tudományos előmenetelére, hanem szociális hátterükre is.

Váradi Natália

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány