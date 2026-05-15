Ösztöndíjban részesültek a „GENIUS” Tehetségpontok diákjai

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára tehetséggondozó programját, amelynek célja a tehetséges gyermekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében.

A programban Kárpátalja általános és középiskolás diákjai vehetnek részt 15 tehetségpontban:

S.sz. Tehetségpont Tehetségpont helyszíne Koordinátor neve E-mail 1. Aknaszlatinai Aknaszlatinai Bolyai János Líceum Benedek Imre benedekimre1802@gmail.com 2. Bátyúi Bátyúi Líceum Taranenkó Marianna taranenkom1980@gmail.com 3-5 Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete Birtók Ferenc birtok.ferenc@kmf.org.ua Beregszászi Horváth Anna Gimnázium Hadnagy Krisztina krisztina151312@gmail.com Beregszászi Kossuth Lajos Líceum Horváth Zoltán horvath.zoltan1327@gmail.com 6. Karácsfalvai Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum Magyar Vita vitamagyar@gmail.com 7. Kisgejőci Kisgejőci Egry Ferenc Líceum Bogáthy Eleonóra bogathynora@gmail.com 8. Kaszonyi Kaszonyi Arany János Líceum Jánosi Angéla angela.janosi@gmail.com 9. Munkácsi Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola Bakos Erika bakoserika12@gmail.com 10. Nagyberegi Nagyberegi Református Líceum Tar Tímea tar.timea87@gmail.com 11. Nagydobronyi Nagydobronyi Líceum Molnár Erzsébet erzsebet.zsofi@gmail.com 12. Péterfalvai Péterfalvai Református Líceum Páva Judit pava.judit@gmail.com 13. Ungvári Ungvári Dayka Gábor Líceum Kulin Judit kulinjudit@kmf.uz.ua; kulin.judit@kmf.org.ua 14. Vári Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum Debreceni Ilona icadebreceni@gmail.com 15. Viski Kárpátaljai Magyar Líceum Czébely Ilona czebelyicu@gmail.com

A 15 Tehetségpontban résztvevő gyerekek száma az évek során Év 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025 2025/ 2026 Résztvevők száma 1271 1828 1619 1897 2031 1939 2032 2136 2088 2018 2058 1268 1365 1312 1465

A tehetségpontok legeredményesebb diákjai minden évben Ady Endre-ösztöndíjban is részesülhetnek, amely további motivációt jelent számukra tanulmányi munkájuk folytatásában és tehetségük kibontakoztatásában.

2026. május 14-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen került sor annak az ösztöndíjtámogatásnak átadására, amelyben a „GENIUS” Tehetségpontok azon diákjai részesültek, akiknek édesapja a fronton szolgált vagy jelenleg is ott teljesít szolgálatot.

A támogatást a Szegedi Tudományegyetemen működő Pro Talentis Universitatis Alapítvány biztosította. Az ösztöndíjakat prof. dr. Badó Attila, a Pro Talentis Universitatis Alapítvány elnöke, intézetvezető egyetemi tanár, valamint dr. Katona Péter jogász, szociológus adták át.

A program keretében összesen 29 diák, egyenként 50 ezer forint pénzbeli támogatásban részesült, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a háborús helyzet által érintett családok számára, valamint elismerje a diákok kitartását, tanulmányi munkáját.

Az ösztöndíjátadóra a tehetségpontok koordinátorai és szülők kísérték el a fiatalokat. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács elnöke, valamint Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora.

S.sz. Tehetségpont neve Gyerekek száma 1. Aknaszlatinai 3 2. Bátyúi 1 3. Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete) 0 4. Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) 1 5. Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) 0 6. Karácsfalvai 2 7. Kisgejőci 5 8. Kaszonyi 0 9. Munkácsi 3 10. Nagyberegi 3 11. Nagydobronyi 2 12. Péterfalvai 1 13. Ungvári 5 14. Vári 0 15. Viski 3 Összesen: 29

Az alapítvány célja nemcsak a tudományos tehetségek kibontakoztatása, hanem a diákok komplex támogatása is. A szervezők külön hangsúlyozták, hogy a tehetséggondozás mellett kiemelten fontosnak tartják a tanulók szociális hátterének figyelemmel kísérését. Az esemény során a szervezők hangsúlyozták a tehetséggondozás fontosságát.

Az alapítvány ezúton is köszönetét fejezi ki a támogatóknak azért, hogy figyelmet fordítanak nemcsak a fiatalok tudományos előmenetelére, hanem szociális hátterükre is.

Váradi Natália

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány