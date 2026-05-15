Ösztöndíjban részesültek a „GENIUS” Tehetségpontok diákjai
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára tehetséggondozó programját, amelynek célja a tehetséges gyermekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében.
A programban Kárpátalja általános és középiskolás diákjai vehetnek részt 15 tehetségpontban:
|S.sz.
|Tehetségpont
|Tehetségpont helyszíne
|Koordinátor neve
|1.
|Aknaszlatinai
|Aknaszlatinai Bolyai János Líceum
|Benedek Imre
|benedekimre1802@gmail.com
|2.
|Bátyúi
|Bátyúi Líceum
|Taranenkó Marianna
|taranenkom1980@gmail.com
|3-5
|Beregszászi
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete
|Birtók Ferenc
|birtok.ferenc@kmf.org.ua
|Beregszászi Horváth Anna Gimnázium
|Hadnagy Krisztina
|krisztina151312@gmail.com
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|Horváth Zoltán
|horvath.zoltan1327@gmail.com
|6.
|Karácsfalvai
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|Magyar Vita
|vitamagyar@gmail.com
|7.
|Kisgejőci
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|Bogáthy Eleonóra
|bogathynora@gmail.com
|8.
|Kaszonyi
|Kaszonyi Arany János Líceum
|Jánosi Angéla
|angela.janosi@gmail.com
|9.
|Munkácsi
|Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|Bakos Erika
|bakoserika12@gmail.com
|10.
|Nagyberegi
|Nagyberegi Református Líceum
|Tar Tímea
|tar.timea87@gmail.com
|11.
|Nagydobronyi
|Nagydobronyi Líceum
|Molnár Erzsébet
|erzsebet.zsofi@gmail.com
|12.
|Péterfalvai
|Péterfalvai Református Líceum
|Páva Judit
|pava.judit@gmail.com
|13.
|Ungvári
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|Kulin Judit
|kulinjudit@kmf.uz.ua; kulin.judit@kmf.org.ua
|14.
|Vári
|Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum
|Debreceni Ilona
|icadebreceni@gmail.com
|15.
|Viski
|Kárpátaljai Magyar Líceum
|Czébely Ilona
|czebelyicu@gmail.com
|A 15 Tehetségpontban résztvevő gyerekek száma az évek során
|Év
|2011/ 2012
|2012/ 2013
|2013/ 2014
|2014/ 2015
|2015/ 2016
|2016/ 2017
|2017/ 2018
|2018/ 2019
|2019/ 2020
|2020/ 2021
|2021/ 2022
|2022/ 2023
|2023/ 2024
|2024/ 2025
|2025/ 2026
|Résztvevők száma
|1271
|1828
|1619
|1897
|2031
|1939
|2032
|2136
|2088
|2018
|2058
|1268
|1365
|1312
|1465
A tehetségpontok legeredményesebb diákjai minden évben Ady Endre-ösztöndíjban is részesülhetnek, amely további motivációt jelent számukra tanulmányi munkájuk folytatásában és tehetségük kibontakoztatásában.
2026. május 14-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen került sor annak az ösztöndíjtámogatásnak átadására, amelyben a „GENIUS” Tehetségpontok azon diákjai részesültek, akiknek édesapja a fronton szolgált vagy jelenleg is ott teljesít szolgálatot.
A támogatást a Szegedi Tudományegyetemen működő Pro Talentis Universitatis Alapítvány biztosította. Az ösztöndíjakat prof. dr. Badó Attila, a Pro Talentis Universitatis Alapítvány elnöke, intézetvezető egyetemi tanár, valamint dr. Katona Péter jogász, szociológus adták át.
A program keretében összesen 29 diák, egyenként 50 ezer forint pénzbeli támogatásban részesült, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a háborús helyzet által érintett családok számára, valamint elismerje a diákok kitartását, tanulmányi munkáját.
Az ösztöndíjátadóra a tehetségpontok koordinátorai és szülők kísérték el a fiatalokat. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács elnöke, valamint Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora.
|S.sz.
|Tehetségpont neve
|Gyerekek száma
|1.
|Aknaszlatinai
|3
|2.
|Bátyúi
|1
|3.
|Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete)
|0
|4.
|Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)
|1
|5.
|Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)
|0
|6.
|Karácsfalvai
|2
|7.
|Kisgejőci
|5
|8.
|Kaszonyi
|0
|9.
|Munkácsi
|3
|10.
|Nagyberegi
|3
|11.
|Nagydobronyi
|2
|12.
|Péterfalvai
|1
|13.
|Ungvári
|5
|14.
|Vári
|0
|15.
|Viski
|3
|Összesen:
|29
Az alapítvány célja nemcsak a tudományos tehetségek kibontakoztatása, hanem a diákok komplex támogatása is. A szervezők külön hangsúlyozták, hogy a tehetséggondozás mellett kiemelten fontosnak tartják a tanulók szociális hátterének figyelemmel kísérését. Az esemény során a szervezők hangsúlyozták a tehetséggondozás fontosságát.
Az alapítvány ezúton is köszönetét fejezi ki a támogatóknak azért, hogy figyelmet fordítanak nemcsak a fiatalok tudományos előmenetelére, hanem szociális hátterükre is.
Váradi Natália
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány