Orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék jön létre

Elfogadták a végrehajtási megállapodást az Ukrajna elleni orosz agresszió bűntetteivel foglalkozó különleges törvényszék létrehozásáról az Európa Tanács tagországainak külügyminiszterei a Moldovában pénteken tartott ülésükön – jelentette be az ukrán külügyminisztérium.

A tárca közleménye szerint a találkozón 36 ország és az Európai Unió hagyta jóvá a kibővített részleges megállapodást a törvényszék vezető testületének létrehozásáról, amely a bíróság harmadik alapító dokumentuma.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter felszólalásában történelmi jelentőségűnek nevezte az eseményt, azt hangsúlyozva, hogy a hágai különleges törvényszék – akárcsak 80 évvel ezelőtt a nürnbergi per – helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Kiemelte aktualitását is, emlékeztetve az előző napi orosz támadásra Kijev ellen, amely 24 ember életét követelte, köztük három gyermekét.

„Ma átléptük a visszafordíthatatlanság pontját. A különleges törvényszék jogi valósággá válik. Nagyon kevesen hitték, hogy ez a nap eljön, de eljött. Egy évvel ezelőtt Lvivben politikai döntést hoztunk. Mindössze egy év alatt megszületett a végrehajtási megállapodás. A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás számára ez a gyorsaság valódi jogi rekord” – hangsúlyozta a miniszter.

Megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mindig is be akart kerülni a történelembe, és ez a bíróság segíteni fog neki ebben. „Be fog kerülni a történelembe mint bűnöző, és nemcsak ő. Putyin, Sojgu, Geraszimov, Bortnyikov, Zolotov, Medvegyev, Patrusev, Aljakszandr Lukasenka és mások ma megkapták a jegyüket Hágába” – fogalmazott Szibiha, felsorolva a Kijev által az Ukrajna elleni háború fő felelőseinek tartott orosz politikusokat és katonai vezetőket, valamint a fehérorosz vezetőt.

Szavai szerint Ukrajna az elmúlt évszázadok során túl sok szörnyűséget, elnyomást, megszállást, világháborút, népirtást, sztálini elnyomást és más bűntettet élt át, de valódi igazságszolgáltatást soha nem kapott. „A törvényszék megtöri ezt az ördögi kört. A mai nap nem a vég, hanem a kezdet. Több ország fog csatlakozni. Lesz épület Hágában. Megalakul az első bizottság, és lesznek ítéletek is. Ukrajnának és Európának is szüksége van erre. Sőt, még Oroszországnak is szüksége van erre a törvényszékre” – jelentette ki a külügyminiszter.

Leszögezte még, hogy a felelősségre vonás soha nem lehet kompromisszum tárgya, hangsúlyozva, hogy az igazságosság a tartós béke elengedhetetlen része.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Facebook/Ukrajna Külügyminisztériuma

