Bajnokok Ligája: kiemelten készül a budapesti döntőre a Városliget Zrt.

Kiemelten készül az idei labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjére a Városliget Zrt.. Május 30-án a Városliget kétszáz éves történetének egyik legnagyobb eseményének ad otthont; a nemzetközi sportvilág egyik központi helyszíne lesz – közölte a társaság pénteken az MTI-vel.

A 2026-os labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét május 30-án játsszák a Puskás Arénában, ahol a címvédő francia Paris Saint-Germain és az angol Arsenal csap majd össze.

Közleményük szerint ilyen mértékű nemzetközi figyelem, ilyen volumenű szurkolói tömeg és ilyen összetettségű logisztikai és biztonsági feladatrendszer még soha nem koncentrálódott a park területére. A világ legnézettebb éves sporteseményének budapesti megrendezése – amelyet globálisan több százmillióan követnek figyelemmel – a Városligetet egyszerre állítja három, egymással szorosan összefüggő kivételes feladat elé:

a park az egyik döntős csapat hivatalos szurkolói zónájának ad otthont, a Hősök terén zajló négynapos nemzetközi szurkolói fesztivál közvetlen szomszédságaként funkcionál, valamint a külföldi szurkolók tömegének fogadásában, mozgatásában és elvezetésében is kulcsszerepet tölt majd be

– írták.

A május 30-án a Városligetbe érkező szurkolók fogadása és kezelése már a kora reggeli órákban megkezdődik: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről érkező különjáratok folyamatosan szállítják majd az Arsenal FC több tízezer szurkolóját a Városligetbe.

A szurkolói tömeg a Konrád Adenauer út-Zichy Mihály út-, illetve a Kós Károly sétány tengelyén mozog majd. A Puskás Arénába induló gyalogos menet a délutáni órákban, várhatóan 15 óra körül indul meg az Olof Palme sétányon. A mérkőzés befejezését követően ugyanezen útvonalakon áramlik vissza a szurkolótömeg a park területére, ahonnan a különjáratok szállítják vissza őket a reptérre.

A rendezvény előkészítése május 29-én, pénteken kezdődik majd, a bontás vasárnap hajnalban indul meg és vasárnap reggelig befejeződik.

A hétvége előkészítése másfél év munkájának eredménye: a területhasználati igényeket a szervezők már közvetlenül a budapesti helyszín kijelölését követően, 2024 végén jelezték, és az azóta folyó tervezési, egyeztetési és engedélyezési folyamat maga is példátlan a park történetében – mutatott rá a Városliget Zrt.

Közölték: a hétvége biztonsági és logisztikai előkészítése hónapok óta zajlik az UEFA, a rendőrség, a Budapesti Közlekedési Központ, a Volánbusz, valamint az angol hatóságok szoros együttműködésében. Az egyeztetett biztonsági protokollok és tömegkezelési tervek a park teljes területét lefedő, hatóságilag jóváhagyott intézkedési rendet határoznak meg, amelyek a szurkolói tömeg biztonságos fogadásának, mozgatásának és elvezetésének feltételeit írják elő május 30-ára.

A tervezett intézkedések mértéke és összetettsége szükségszerűen kizárja annak lehetőségét, hogy május 30-án a park területén párhuzamosan bármely egyéb rendezvény megrendezésre kerülhessen. A szurkolói tömegkezelési protokollok, a több tízezres külföldi szurkolói tömeg, a folyamatos jármű- és buszforgalom, valamint a szurkolói útvonalakhoz kapcsolódó biztonsági sávok olyan környezetet teremtenek, amely nem összeegyeztethető például egy elő-gyereknapi rendezvény nyugodt, kiszámítható és családbarát légkörével – mutatott rá a társaság.

Mint írták, tisztában vannak azzal, hogy minden évben május utolsó vasárnapján a gyermeknap hagyományosan a Városliget egyik legforgalmasabb és legkedveltebb programnapja. Mivel idén ez a döntőt követő napra esik, a gyereknapi rendezvényeket szervező civil szervezeteket és intézményeket arra kéri, hogy területhasználati igényeiket kizárólag vasárnapra nyújtsák be.

Vasárnap a bontási munkálatok a park nyitásáig befejeződnek, a szurkolói logisztika és a biztonsági műveletek lezárulnak, és a park minden „releváns” területe elérhető és biztonságos lesz a gyereknapi programok számára. A szükséges infrastruktúra és a Városliget Zrt. megerősített személyzete teljes körűen rendelkezésre áll – mutattak rá.

Kitértek arra is, hogy a látogatói terhelés a park zöldfelületeinek és infrastruktúrájának is komoly igénybevételt jelent. A Városliget Zrt. elsődleges szempontja a park hosszú távú állapotának megóvása: a rendezvényszervezők kötelezettséget vállaltak arra, hogy az esetlegesen szükségessé váló valamennyi helyreállítási munkát teljes körűen fedezik. A helyreállítási munkálatok a Főkert Nonprofit Zrt. szakembereinek közreműködésével valósulnak meg, biztosítva ezzel a beavatkozások szakszerűségét és a zöldfelületek hosszú távú megóvását.

A Városliget Zrt. a hétvége teljes időtartamára maximális üzemeltetési kapacitással készül: a park valamennyi szolgáltatása – az illemhelyektől és a látogatói infrastruktúrától kezdve a parkfenntartáson és a látogatóirányításon át a biztonsági feladatokig – folyamatosan és megerősített személyzettel rendelkezésre áll majd.

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI

