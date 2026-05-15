205 українців повернулися з російського полону додому

Сьогодні відбувся перший етап обміну 1000 на 1000. З російського полону повернулися 205 захисників.

В Україну повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Це військові, які захищали Україну в Маріуполі і «Азовсталь», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.