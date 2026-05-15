Kína és az USA is az ukrajnai háború mielőbbi lezárását kívánja

Kína és az Egyesült Államok egyaránt az ukrajnai háború mielőbbi lezárását kívánja, és mindkét fél erőfeszítéseket tett a béketárgyalások előmozdítása érdekében – közölte pénteken Pekingben Vang Ji kínai külügyminiszter a kínai és az amerikai elnök találkozójának eredményeit ismertetve.

Donald Tump szerdán érkezett Kínába, ahol egy pénteken záruló háromnapos csúcstalálkozón vett részt.

A kínai külügyminiszter hozzátette: az összetett problémákra nincsenek egyszerű megoldások, és a béketárgyalások sem hozhatnak azonnali eredményt.

A külügyminiszter kiemelte, hogy Peking és Washington kész folytatni a párbeszédet, és konstruktív szerepet vállalni a válság politikai rendezésében.

Az ukrajnai háború mellett a felek a közel-keleti helyzetet is megvitatták. Vang Ji szerint Kína álláspontja változatlan: a válság katonai eszközökkel nem rendezhető; Peking a párbeszéd folytatását, a Hormuzi-szoros mielőbbi újranyitását és a tartós tűzszünet megteremtését támogatja.

