A füge jótékony hatásai a szervezetre

A füge igazi tápanyagbomba, és számos jótékonyhatást gyakorolhat a szervezetre. Mutatjuk, miért érdemes gyakrabban enni belőle.

A KalóriaGuru.hu kalkulátora szerint 100 gramm fügében 74 kilokalóriányi energia, 0,8 gramm fehérje, 0,3 gramm zsír, 16,3 gramm szénhidrát, valamint 2,9 gramm rost található. Kiemelendő B6-vitamin-, kálium- és réztartalma is.

Így hat a füge a szervezetre

Egy néhány évvel ezelőtt megjelentetett áttekintő tanulmány szerint a fügéhez 5-féle jótékony hatás is kapcsolható.

Jót tesz az emésztésnek és a bélflórának – A fügében található rostok serkentik a bélmozgást, így segíthet a székrekedés és az aranyér enyhítésében. A gyümölcsben rejlő prebiotikus hatású vegyületek pedig jó táplálékot nyújthatnak a belekben élő jótékony baktériumoknak.

– A fügében található rostok serkentik a bélmozgást, így segíthet a és az enyhítésében. A gyümölcsben rejlő prebiotikus hatású vegyületek pedig jó táplálékot nyújthatnak a belekben élő jótékony baktériumoknak. Védi a szívet és az érrendszert – A füge kálium- és rosttartalma egyaránt hozzájárulhat a vérnyomás és a koleszterinszint optimális értékeinek beállításához és megtartásához.

– A füge kálium- és rosttartalma egyaránt hozzájárulhat a és a koleszterinszint optimális értékeinek beállításához és megtartásához. Jót tesz a csontoknak – Kalciumtartalmával a szárított füge sokat segíthet a csontok egészségének megőrzésében.

– Kalciumtartalmával a szárított füge sokat segíthet a egészségének megőrzésében. Védi a sejteket – A fügében található antioxidánsok (polifenolok és flavonoidok) csökkenthetik az oxidatív stresszt és a gyulladásokat. Mindez hosszabb távon védő hatású lehet a krónikus betegségekkel szemben.

– A fügében található (polifenolok és flavonoidok) csökkenthetik az oxidatív stresszt és a gyulladásokat. Mindez hosszabb távon védő hatású lehet a szemben. Egyéb fontos tápanyagokhoz is hozzájuttatja a szervezetet – A fügében több, kis mennyiségben fontos nyomelemet is tartalmaz az eddig felsoroltakon kívül. Van benne egyebek mellett magnézium, mangán, réz és vas is.

Fontos a mérsékletes fogyasztás!

A friss fügét bátran teheti salátába, joghurt tetejére vagy süteménybe, míg az asztalt változatát nassolnivalóként vagy müzlibe téve ajánlott enni. Kalória- és cukortartalma miatt naponta 3 darab friss fügénél többet nem javasolt fogyasztani. A szárított füge azonban sokkal kalória- és cukordúsabb, ezért ebben a formában 1-2 szem legyen a napi limit.

Fontos tudni továbbá, hogy az irritábilis bél szindrómával (IBS) küzdőknél a füge puffadást vagy egyéb panaszokat okozhat. A latexra vagy nyírfapollenre allergiások pedig keresztallergiát tapasztalhatnak fügeevést követően.

Forrás: hazipatika.com