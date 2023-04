A hajhullás okai

A fokozott hajhullás kortól és nemtől függetlenül bárkit érinthet. Hátterében – a tápanyaghiánytól kezdve a vitamin-túladagoláson át egyes krónikus betegségekig – számos ok meghúzódhat, azonban szerencsére legalább ennyi praktika is létezik a hajritkulás megállítására.

Ha hullik a hajad, az egyszerre lehet bosszantó és elkeserítő. Az alábbiakban a Health cikke nyomán segítünk kideríteni, mi minden okozhatja a problémát és mit tehetsz ellene.

Öregedés

Természetes, hogy egyre inkább ritkul a hajad, ahogy idősödsz. Azonban van néhány tipp, amelyet betartva elősegítheted, hogy az öregedés ellenére is minél tovább dús, fényes és egészséges kinézetű maradjon a hajkoronád.

Mindig a hajtípusodnak megfelelő hajápoló termékeket válassz!

Amikor csak lehet, kerüld a forró hajformázó eszközök, például a hajszárító és a hajsütővas használatát!

Fésülés közben ne rángasd és ne húzd erősen a hajadat!

Ne viseld állandóan szoros copfba vagy kontyba kötve a frizurádat!



Alopecia areata

A foltos hajhullásként is emlegetett alopecia areata egy viszonylag gyakori autoimmun bőrbetegség, amely a haj és a szőrzet erőteljes, foltokban történő hullását idézi elő. Bármilyen korú, nemű és etnikumú embernél előfordulhat. Nem lehet előre megjósolni, hogy a probléma kezelésének hatására visszanő-e a haj. A panaszok ellen általában helyi kezelésekkel, gyógyszerekkel vagy injekciókkal, illetve UV-fény-terápiával küzdenek.

Anabolikus szteroidok

Az anabolikus szteroidokat gyakran használják sportolók, mégpedig izomtömegük növelése érdekében. A szteroidok azonban jelentősen kihatnak a szervezet endokrin folyamataira, felboríthatják a hormonháztartást. Ez a hajnövekedést szabályozó hormonokat is érintheti, így könnyen hajvesztés lehet a kezelés vége.

Hormonváltozások

A fogamzásgátló tabletták szedésének megkezdése és abbahagyása esetén, valamint a menopauza időszakában is gyakori a fokozott hajhullás. Ennek oka az említett helyzetek során lezajló markáns hormonális változás.

Kemoterápia

A rák elleni gyógyszerek is sokaknál hajhullást okozhatnak. Fontos ugyanakkor megjegyezni azt is, hogy a kemoterápia abbahagyását követően a páciens haja visszanő. Előfordulhat azonban, hogy az új hajkorona más textúrájú vagy színű lesz, mint amilyen korábban volt. Egy egyenes hajú rákbetegnek például simán lehet göndör haja a kezelés után.

Kényszeres hajtépkedés

A trichotillománia egy impulzív kontrollzavar, amely arra készteti az embereket, hogy kényszeresen tépjék a hajukat. A probléma jellemzően a 17 éven aluliak körében alakul ki, és előfordulása négyszer gyakoribb a nőknél, mint a férfiaknál. Az állandó húzogatás és tépkedés idővel a frizura jelentős megritkulásához vezethet. A zavar azonban jól kezelhető antidepresszánsokkal és/vagy viselkedésterápiával.

Genetikai eredetű kopaszodás

A kopaszadás a nőket és a férfiakat egyaránt érintheti, a fokozott hajvesztés azonban különböző módokon jelentkezik a két nem képviselői körében. A férfiakra jellemző kopaszodást – amelyet a gének és férfi nemi hormonok kombinációja idéz elő – a halántékoknál eltűnő hajtömegről és az M-alakú (vagy a vicces elnevezéssel élve, „Mickey egeres”) hajvonalról lehet felismerni.

A nőknél viszont teljesen más mintázat jellemző a kopaszodás terén. Náluk általában a homloknál lévő első néhány sorban megmarad a haj, mögötte azonban ritkulni kezdenek a szálak. Egyeseknél már a 30-40 éves korban is egyértelműen láthatóak csupasz fejbőrrészek a tincsek között. Közben viszont az arcon erőteljesebb szőrszálak jelenhetnek meg – ennek szintén genetikai oka van.

A probléma kezelésére helyileg alkalmazható folyadékok vagy habok, illetve szájon át szedhető gyógyszerek is rendelkezésre állnak – kérdezd meg orvosodtól, hogy ő mit ajánlana neked. Ha pedig ezek nem működnek, még mindig szóba jöhet a hajbeültetés.

Vashiány

A vashiány a nem kívánt hajhullás egyik leggyakoribb oka. A hiánybetegségre egyebek mellett a krónikus fáradtság, a légszomj és a mellkasi fájdalom is figyelmeztethet. A vashiány vaspótló készítményekkel, valamint életmódváltással megszüntethető – ez utóbbi egyik fontos lépése a vasban és C-vitaminban gazdag élelmiszerek bevitelének növelése.

Lupusz

A lupusz egy olyan autoimmun betegség, amelynek fennállása esetén az immunrendszer a test ellen fordul és megtámadja az egészséges sejteket és szöveteket. Ez általában az ízületekre, a bőrre, a vesékre, a szívre, a tüdőre, az erekre és az agyra is kiterjed. A betegség gyakran hajvesztéssel is jár, a fejbőr hegesedése pedig egyes esetekben megakadályozhatja a haj visszanövését.

Bizonyos gyógyszerek szedése

Több gyógyszerről is ismert, hogy hajhulláshoz. Ezek közé sorolják egyebek mellett az alábbiakat:

antidepresszánsok

vérhígítók

vérnyomáscsökkentők

metotrexáttartalmú szerek – ezeket általában reuma és bizonyos bőrbetegségek kezelésére használják

lítiumtartalmú készítmények – például bipoláris zavar kezelése esetén

nem-szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID-ok), mint például az ibuprofén

Ha orvosod megállapítja, hogy a fokozott hajvesztésed egy vagy több gyógyszered számlájára írható, konzultálj vele az adag csökkentéséről vagy másik gyógyszerre való átállásról.

Extrém hajformázás

Egyes frizurakészítési és hajkezelési eljárások szintén a haj kihullásához vezethetnek. A leginkább az alábbiak jelentenek veszély hajkoronád egészségére:

tartós hajegyenesítés;

parkettafonás vagy hollandfonás;

hajfelvarrás;

forró olajos hajkezelések;

erős vegyszerek;

forró hajformázók.

Mivel ezek a hajhagymákat is roncsolhatják, előfordulhat, hogy a kihullott haj nem is nő már vissza. Ezért a legjobb, ha lemondasz ezekről a hajformázási és frizurakészítési módszerekről. Hajad épségének megóvása érdekében azonban az alábbiakat is érdemes betartanod:

Hajmosás után mindig használj hajbalzsamot is!

Amikor csak lehet, hagyd magától megszáradni a hajadat!

Hetente maximum egyszer használj hajszárítót, hajvasalót, hajsütővasat és egyéb forró hajformázó eszközöket!

Policisztás ovárium szindróma (PCOS)

A policisztás ovárium szindróma (PCOS) – ahogy a neve is utal rá – egy olyan állapot, amely során a petefészekben sok apró ciszta jelenik meg. A probléma a hormonális egyensúly felborulása miatt tud kialakulni, és számos következménnyel járhat. Sok érintett számol be például a haj elvékonyodásáról vagy fokozott hullásáról, a testszőrzet megerősödéséről, a menstruációs ciklus megváltozásáról, hízásról, illetve teherbeesési képtelenségről. Az állapot növelheti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát is. A hormonháztartás rendezése után – amelynek gyakran része fogamzásgátló tabletta szedése – a panaszok nyomtalanul elmúlnak.

Várandósság

A terhesség során is számos hormonális változás megy végbe a szervezetben. Az ezekkel összefüggő hajhullás azonban a leggyakrabban nem a várandósság idején, hanem csak a szülés után jelentkezik. Ha terhesség után fokozott hajhullást tapasztalsz, nyugodj meg: amint rendeződnek a hormonjaid, visszanőnek elvesztett tincseid – erre azonban egy darabig – akár néhány évig is – várnod kell.

Fehérjehiány

Ha táplálkozási szokásaiddal túl kevés fehérjét viszel be a szervezetedbe, az szintén nem kívánt hajhulláshoz vezethet. Diétázóknál ez igen gyakori probléma. Szerencsére elég könnyen növelheted fehérjebeviteledet, fogyókúrabarát módon is: fogyassz több tojást, csirkét, babot és joghurtot!

Stressz

Meglepő lehet, de a fokozott stressz is okozhat hajhullást – ezt a folyamatot telogén effluviumnak is nevezik, és lényege, hogy túlsúlyba kerülnek a növekedési fázisuk végére ért hajszálak, így nagyon sok hullik ki egyszerre. (Normál esetben a hajszálak mintegy 90 százaléka az aktív növekedési fázisban van.) A stressz minimalizálása nyilván sokat segíthet, ez azonban nem is olyan egyszerű feladat. Orvosod azonban tud ajánlani olyan szereket, amelyek használatával tovább megőrizheted hajszálaidat.

Pajzsmirigyzavar

A pajzsmirigyzavarok – például a pajzsmirigy-alul- és a -túlműködés – különféle problémákat okozhat a hajat és a testszőrzetet érintően. A haj elvékonyodhat és erőteljesen hullani kezdhet, de még a szemöldök és a test többi részén levő szőr is ritkulni kezdhet. Ha ezeket észleled, mielőbb fordulj orvoshoz, a panaszok elmulasztásához ugyanis ugyanis a pajzsmirigyhormonok rendezése, esetleg a kis pillangóalakú szerv megműtése szükséges.

Túl kevés vagy túl sok vitamin

A B7- és a D-vitamin hiánya gyakran idéz elő fokozottabb hajhullást. Az A-vitamin esetében azonban pont a túladagolás okozhat bajt. Az A-vitamin ajánlott napi mennyisége – a felnőttek és 4 év feletti gyerekek részére – 5000 nemzetközi egység (NE). Az étrend-kiegészítők általában 2500 és 10 000 NE közötti mennyiséget tartalmaznak. Mivel az A-vitamin zsírban oldódó és raktározódó vitamin, ha huzamosabb idei a szükséges mennyiségnél többet viszel be belőle, túladagolhatod. Az A-vitamin-túladagolásra a hajhulláson kívül a fejfájás, a látásprobléma, a sárgás bőrszín vagy egyéb bőrváltozás, a viszketés, a szem- és szájszárazság, valamint a hányás figyelmeztethet. A jó hír azonban az, hogy amint lecsökkented az A-vitamin-bevitelt és a felesleg kiürül a szervezetedből, a panaszaid – a fokozott hajvesztéssel együtt – elmúlnak.

Fogyás

Sokan nem tudják, de alakunk vékonyabbá válásával a hajunk is elvékonyodhat. A fogyás ugyanis – még akkor is, ha az végeredményben előnyös az egészségre nézve – fokozott stresszhatást jelenthet a testnek, illetve akár vitamin- vagy ásványianyag-hiányhoz is vezethet. A fogyáshoz köthető hajhullás azonban a testsúly normalizálódását és a szervezet tápanyagszükségletének helyreállítását követően megszűnik. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a hajhullás és a látványos, nagymértékű fogyás evés- és testképzavarokra – például anorexiára vagy bulimiára is felhívhatják a figyelmet. Ilyen esetben mindenképpen szakértő segítségére van szükség a gyógyuláshoz és a regenerálódáshoz.

Mint látható, a látványos hajhullás hátterében számos ok állhat. Mivel egyes állapotok komolyabb szövődményekhez is vezethetnek, a legjobb, ha mielőbb orvoshoz fordulsz, hogy kideríthesd, miért veszíted el nagy mennyiségben a hajtincseidet, illetve javíthass a helyzeten.

