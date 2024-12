A háziorvos szerint ezek a leggyakoribb karácsonyi veszélyek

A karácsonyt könnyen elronthatják egyes akut egészségügyi panaszok, éppen ezért nem árt az elővigyázatosság az önfeledt ünneplés közben sem.

Gyakorló háziorvosként dr. Dan Baumgardt, a Bristoli Egyetem kutatója is jól tudja, hogy a baj bizony karácsonykor sem kerüli el az embert. Fontos tehát, hogy törekedjünk a kockázatok mérséklésére. A szakember a The Conversation oldalán foglalta össze a legfőbb ünnepi veszélyforrásokat.

Allergiás reakciók

A sós és pörkölt földimogyorótól a sütemények elkészítéséhez használt egyéb magvakig számos olyan ételösszetevő társul a hagyományos karácsonyi menühöz, amely allergiás reakciót okozhat az arra érzékenyek körében. Mindenképpen javasolt tehát, hogy előzetesen feltérképezzük a vendégek esetleges különleges étrendi igényeit, elejét véve így a problémáknak. Hasonlóképpen érdemes óvatosan bánni a füstölőkkel és egyéb illatosítókkal. Ezekből az egészségre káros illékony vegyületek gyűlhetnek fel a beltéri levegőben, ami légzőszervi panaszokat okozhat az akár asztmával vagy COPD-vel élőknél.

Túlevés és szívroham

Lássuk be, a karácsony egyben a nagy lakomák ünnepe is, amikor különösebb gátlások nélkül hódolnak sokan a kulináris élvezeteknek. A Brit Dietetikusok Szövetsége (BDA) korábbi becslései alapján egy átlagos felnőtt akár hatezer kalóriát is elfogyaszthat egy-egy ünnepi napon, ami az ajánlott beviteli érték mintegy háromszorosa. A mértéktelenség pedig nemcsak súlygyarapodáshoz vezethet, hanem a koleszterinszintet is megnövelheti, fokozva a szívinfarktus és stroke kockázatát. A háziorvos ezért azt javasolja, hogy a dőzsölés egy-két napnál semmiképpen se tartson tovább.

A szívroham kockázatát ugyancsak növelheti az ünnepi stressz. Az év végi pénzügyi kihívások és családi konfliktusok a túlevéssel társulva még nagyobb terhet rónak a szervezetre. Így tehát semmiképpen sem szabad az ünnepek alatt sem félvállról venni az olyan tüneteket, mint például a mellkasi fájdalom.

Gyomorégés

Maradva az ünnepi gasztronómiai kalandoknál, a fűszeres és zsíros karácsonyi fogások, illetve a szénsavas és alkoholos italok bőséges fogyasztása emésztési és refluxos panaszokat is előidézhet. Célszerű tehát valamilyen recept nélkül kapható savcsökkentő gyógyszert is tartani a házi patikában, hogy kéznél legyen a segítség, ha a nap végén eluralkodna rajtunk a gyomorégés. Ha viszont súlyos tünetek jelentkeznek, amelyek karácsony múltán sem szűnnek, akkor keressünk fel orvost.

Ételfertőzés

Alulsült pulyka, túlpakolt hűtőszekrény, kézmosás nélkül kitálalt desszertek – karácsonykor is megannyi élelmiszer-biztonsági hibát elkövethetünk, ami melegágya lehet az ételfertőzéseknek. Csakhogy alig töltené bárki szívesen az ünnep hátralevő részét hányással, hasmenéssel, gyomorgörcsökkel és lázzal. Ha viszont mégis bekövetkezik a baj, akkor fontos, hogy törekedjünk a bőséges folyadékpótlásra, persze inkább gyakrabban és egyszerre keveset kortyolgatva.

Vírusfertőzések

Javában tart a felső légúti fertőzések szezonja, amelyek a karácsonyra sincsenek tekintettel. A családi összejövetelek tehát könnyen náthás megbetegedések sokaságához vezethetnek, ha csak egy fertőzött is akad a vendégek között. Egyszerű megfázás mellett Covid-19, influenza és RSV-fertőzés is lehet az óvatlan kontaktus következménye, sőt, számolni kell a hányást és hasmenést okozó norovírus kockázatával is. A legjobb megelőzési módszer a védőoltások felvétele, de legalább ennyire fontos az is, hogy betegen ne menjünk közösségbe karácsonykor sem.

Fulladásveszély

Félrenyelt falatoktól az ajándékokból származó műanyagdarabokig számos tényező hordozhat magában fulladásveszélyt az ünnep során. Erre is fontos tehát különösen nagy figyelmet szentelni ilyenkor, főként, ha kisgyerek is van a családban. Persze nemcsak gyerekek, hanem felnőttek is félrenyelhetnek egy óvatlan pillanatban. Ha a hátbaveregetés és a Heimlich-féle műfogás sem oldja meg a helyzetet, azonnal tárcsázzuk a segélyhívót!

