A jojobaolaj ezért jó a bőrnek

A jojoba Észak-Amerikában őshonos növény, amely igen zord körülmények között is képes megélni, ráadásul a terméséből sajtolt olajnak számos pozitív egészségügyi hatása van. Különösen a bőrápolás területén érdemes bevetni – nagyon hatékony.

Nagyon jó vízmegkötő

A jojobaolajnak vízmegkötő hatása van – védőréteget képez a bőrön, és segít bent tartani a folyadékot, ezért nagyszerű hidratáló. Emellett segít megakadályozni a bakteriális fertőzések kialakulását, sőt még a korpásodásra hajlamos fejbőrt is kezelni lehet vele.

Nemcsak a baktériumokat, hanem a gombákat is segít elpusztítani – bár nem mindegyiket, de a szalmonellát, a kandidát és az E. coli-t okozókat igen. Természetes formában található benne E-vitamin, ami az egyik legjobb bőrápoló, mert védi a bőrt az oxidatív stressztől, amelyet a környezetben található káros anyagok, illetve a káros sugárzás okoz. Nem komedogén, tehát nem tömíti el a pórusokat, engedi a bőrt lélegezni, így a zsíros, pattanásosodásra, mitesszerek kialakulására hajlamos bőrűek is használhatják.

Segít megőrizni a bőr fiatalságát

Molekuláris szinten a jojobaolaj valójában viaszos, és bár beszívódik a bőrbe, egy rétegben mégis ott marad a felszínén, és ami a legjobb, nem okoz irritációt – rendkívül ritka, hogy bárkinek a bőre allergiás reakciót produkáljon a jojobaolajra. Kutatások szerint a jojojba antioxidánstartalma miatt serkentheti a szervezet kollagéntermelését. Testünkben a kollagén mennyisége az öregedési folyamatokkal együtt egyre alacsonyabb lesz, de a jojobaolaj fokozza a kollagénszintézist, ezért segít megőrizni a bőr fiatalosságát, feszességét.

Fényvédő hatása is van

A sebbgyógyítás terén is ígéretes összetevőnek számít, hiszen segíti az új bőrsejtek összekapcsolódását egy seb vagy vágás felületén, vagyis hámosító hatása is van. Többek között ezért is szokták ajánlani a pattanások után visszamaradó hegek kezelésére. Gyulladáscsökkentő hatása miatt az extrém módon száraz, ekcémás, esetleg psoriasisos bőr külsőleges kezelésére is bevethető, sőt a napégés ellen is véd. Nem véletlen hát, hogy számos fényvédő, illetve napozókrém összetevői között is szerepel a jojobaolaj.

Az öregedésgátló szépségrutinba is érdemes beépíteni, mivel késleltetheti a finom ráncok kialakulását, illetve segíthet kevésbé látványossá tenni a már meglévőket. Használhatjuk magában, de házi bőrápoló olajkeverékek alapjaként, vivőolajaként is bevethető.

Forrás: HáziPatika.com