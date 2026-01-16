A K2-vitamin érfiatalító, érvédő hatása

Az érelmeszesedés szív- és érrendszeri betegségeket válthat ki, ám egy kevéssé ismert vitamin hatékony segítséget nyújthat a megelőzésben. A K2-vitamin ugyanis támogatja a kalcium hasznosulását, így hozzájárulhat az erek rugalmasságának megőrzéséhez.

Egyre több kutatás támasztja alá, hogy a zsírban oldódó K2-vitamin különösen fontos szerepet játszhat az érelmeszesedés elleni küzdelemben: nemcsak segíthet megelőzni az erek meszesedését, hanem hozzájárulhat a már kialakult elváltozások lassításához vagy visszafordításához is – írja a SZÍVSN betegegyesület.

A K2-vitamin így támogatja a szív egészségét

Az érelmeszesedés során a verőerek falán kalcium-lerakódások (meszes plakkok) alakulnak ki, ami idővel csökkenti az erek rugalmasságát és akadályozza a szervek oxigén- és tápanyagellátását. A szervezetben egy MGP nevű fehérje gátolja a kalcium lerakódását, de csak akkor lehet aktív, ha elegendő K2-vitamin áll rendelkezésre. Ha a K2-vitamin hiányzik, az MGP nem tudja ellátni ezt a feladatot, így az érelmeszesedés könnyebben kialakulhat. Ezt a mechanizmust a szakemberek kulcsfontosságúnak tartják a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében.

Több nagy kutatás is arra az eredményre jutott, hogy a K2-vitaminban gazdag étrendet követők esetében ritkábban fordul elő szívkoszorúér-betegség, és alacsonyabb a halálozás kockázata.

K2-vitamin-tartalmú ételeink

erjesztett ételek : savanyú káposzta, kovászos uborka, kimchi, miso, kombucha

: savanyú káposzta, kovászos uborka, kimchi, miso, kombucha tejtermékek : tej, sajt

: tej, sajt tojás

Forrás: hazipatika.com