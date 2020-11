A kávé így hat a cukorbetegekre

Kisebb eséllyel halnak bele a 2-es típusú cukorbetegség valamilyen szövődményébe azok, akik rendszeresen fogyasztanak kávét vagy zöld teát – állapította meg egy friss kutatás. Az eredmények szerint napi 4 vagy több csésze zöld tea, illetve 2 vagy több kávé elfogyasztása jelentősen csökkenti az öt éven belüli halálozás kockázatát.

A kávé és a zöld tea is jó hatással van a cukorbetegekre

A 2-es típusú cukorbetegséggel szenvedők körében számos komoly egészségügyi probléma is gyakoribb: hajlamosabbak többek között a különböző keringési betegségekre, a csontritkulásra, a demenciára és a daganatokra is. Bár ezeknek a betegségeknek a kezelésében óriási előrelépések történtek az elmúlt évek során, önmagában az egészséges életmód, vagyis a sportolás és a helyes étrend is kulcsfontosságú a betegek számára.

Korábban publikált kutatások már megállapították, hogy a zöld tea és a kávé rendszeres fogyasztása jót tehet az egészségünknek a bennük lévő bioaktív vegyületek miatt. Egy friss tanulmány azonban arra volt kíváncsi, hogy ezek az italok milyen hatással lehetnek a diabéteszes betegekre. Ehhez összesen 4923 japán ember (2790 férfi, illetve 2133 nő) egészségét követték nyomon, az átlagéletkoruk 66 év volt és mindegyiküknél 2-es típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak.

A vizsgált személyeknek táplálkozási naplót kellett vezetniük, amelyben kitértek többek között a zöld tea és kávéfogyasztásra is. Emellett az élemtódjukról is gyűjtöttek információt a kutatók, feljegyezték például, hogy a vizsgált személy szokott-e sportolni, mennyit alszik, illetve vannak-e káros szenvedélyei. Egy átfogó egészségügyi vizsgálaton is átestek, hogy a diabétesz esetleges szövődményeit is felmérhessék.

Mintegy 607 résztvevő egyáltalán nem ivott zöld teát, 1143 naponta egy csészével fogyasztott, 1384-en pedig 2-3 csészével is ittak. A legnagyobb teafogyasztók csoportjába 1784-en kerültek, ők négy, vagy annál több csészével is fogyasztottak ebből az italból.

Hasonlóan alakultak a kávéfogyasztási szokások is: 994 résztvevő egyáltalán nem ivott kávét, 1306-an rendszertelenül, de naponta maximum egyszer kávéztak, 963-an minden nap megittak legalább egy feketét. A válaszadók közül 1660-an naponta kettő, vagy annál is több csésze kávét fogyasztottak.

A vizsgált időszak alatt 309 ember (218 férfi, 91 nő) hunyt el. A halálozás fő okai a rák (114) és a szív- és érrendszeri betegségek (76) voltak. Kevesebb életet követeltek a diabéteszhez is köthető betegségek azoknál a csoportoknál, akik a két ital közül legalább az egyiket rendszeresen fogyasztották. A napi egy csésze zöld tea rendszeres fogyasztói körében 15 százalékkal, az egy csésze kávét fogyasztóknál pedig 12 százalékkal volt alacsonyabb a halálozás aránya. A többet kávézók és teázók körében még alacsonyabb volt a halálozás aránya: a napi 4, vagy annál több csésze zöld teát elfogyasztók 40 százalékkal, míg a kettő, vagy több csésze kávét fogyasztók 41 százalékkal “védettebbek” voltak.

Forrás: hazipatika.com