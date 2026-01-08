A kihűlés tünetei

Egészség

Nemcsak az utcán fekvők, hanem az alig fűtött lakásban vagy a huzamosabb ideig erős szélben tartózkodók körében is fennáll a kihűlés kockázata. Nem árt tudni, hogy milyen tüneteket utalhatnak a testhőmérséklet kóros lecsökkenésére, valamint jó tisztában lenni azzal is, hogy mit tehetünk ilyenkor.

Az emberek normál testhőmérséklete átlagosan 36 és 37 Celsius-fok között mozog. Ha viszont a testünk tartósan 35 fok alá hűl, akkor már kihűlésről van szó, amely ellen mielőbb tenni kell valamit. Ha 32 fokig – vagy akár még annál is tovább – csökken a testhő, az már életveszélyes állapotot idézhet elő. Mivel a kihűlés egy azonnali kórházi ellátást igénylő jelenség, fontos, hogy megtanuljuk felismerni a tüneteit, illetve tudnunk kell azt is, hogy mit tegyünk a komolyabb baj megelőzése érdekében.

Mitől hűlhetünk ki?

Akkor fenyegethet minket a kihűlés, ha hosszabb ideig 10 fok alatti hidegben vagy 20 foknál hidegebb vízben tartózkodunk. Egyes betegségek is növelhetik a rizikót, de a leggyakrabban

  • hidegben tartózkodás,
  • erős szélben tartózkodás,
  • hideg vízben fürdés,
  • hideg, fűtetlen házban tartózkodás,
  • nem megfelelő öltözet viselése,
  • vagy barlangi túra

Különösen veszélyeztetettek még az ittas személyek, az utcán fekvő hajléktalanok, valamint a földön fekvő, az eszméletlen vagy erősen vérző sérültek. Az otthonukban történő kihűlés pedig az egyedül élő idősek körében fordul elő a legnagyobb eséllyel.

Komoly szövődményei lehetnek

Normális esetben a testünk hidegnek kitett területein összehúzódnak az erek. Ez egy védekező mechanizmus, kihűlés esetén  azonban súlyos következményekkel járhat. A tartós érösszehúzódás következményeként ugyanis sérül az adott terület oxigén- és tápanyagellátása, a vérkeringés elégtelensége miatt pedig vérrögök alakulhatnak ki. A vérrögök érelzáródáshoz, a keringés megszűnéséhez, a legrosszabb esetben pedig szövetelhaláshoz vezethetnek.

Súlyos kihűlésről akkor beszélhetünk, ha nagyfokú keringés- és légzéselégtelenség alakul ki, illetve más problémák – például szívritmuszavar – is felléphetnek. A súlyos elváltozások idővel halálhoz vezetnek.

Milyen tünetek utalhatnak kihűlésre?

A lehűlésre az alábbi testi tünetek hívhatják fel a figyelmet:

  • libabőr,
  • didergés, remegés,
  • sápadt vagy kékeslilás bőr,
  • fáradékonyság,
  • szótlanság,
  • lassuló légzés és pulzus,
  • hideg tapintatú bőr,
  • fájdalomérzet csökkenése,
  • zavart beszéd,
  • eszméletvesztés.

Gyermekeknél a vöröses színű bőr, a bágyadtság, az ernyedtség, a szokatlan csendesség, az álmosság, valamint az étvágytalanság is jelezheti, hogy baj van.

Hogyan kezelhető a kihűlés?

A mentők értesítése után a legfontosabb, amit tehetünk, hogy megnyugtatjuk a beteget, illetve megpróbáljuk megakadályozni a testhőmérséklet további csökkenését. Ehhez az alábbiakat ajánlják a szakértők: 

  • vigyük az érintettet védett, meleg helyre;
  • távolítsa el a kihűlt személyről a nedves ruhákat és az ékszereket;
  • takarjuk be a beteget paplannal, pléddel vagy hálózsákkal – ha van kéznél, az izolációs fólia különösen jól jön ilyenkor;
  • az eszméleténél lévő beteggel itassunk kortyonként meleg, alkoholmentes italt, illetve adjunk neki magas cukortartalmú ételt, például. csokoládét vagy szőlőcukrot;
  • a segítség kiérkezéséig maradjunk az érintettel, tartsuk őt ébren, beszéljünk hozzá;
  • eszméletlen beteget helyezzük olyan pózba, amellyel biztosíthatjuk a szabadon átjárható légutakat.

A kihűlés kezelése kórházi feladat. Az ellátás fontos része a keringés- és légzéstámogatás, valamint a fokozatos felmelegítés. Súlyos esetben intenzív terápiás kezelésre is szükség lehet.

Forrás: hazipatika.com