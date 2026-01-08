A kihűlés tünetei

Nemcsak az utcán fekvők, hanem az alig fűtött lakásban vagy a huzamosabb ideig erős szélben tartózkodók körében is fennáll a kihűlés kockázata. Nem árt tudni, hogy milyen tüneteket utalhatnak a testhőmérséklet kóros lecsökkenésére, valamint jó tisztában lenni azzal is, hogy mit tehetünk ilyenkor.

Az emberek normál testhőmérséklete átlagosan 36 és 37 Celsius-fok között mozog. Ha viszont a testünk tartósan 35 fok alá hűl, akkor már kihűlésről van szó, amely ellen mielőbb tenni kell valamit. Ha 32 fokig – vagy akár még annál is tovább – csökken a testhő, az már életveszélyes állapotot idézhet elő. Mivel a kihűlés egy azonnali kórházi ellátást igénylő jelenség, fontos, hogy megtanuljuk felismerni a tüneteit, illetve tudnunk kell azt is, hogy mit tegyünk a komolyabb baj megelőzése érdekében.

Mitől hűlhetünk ki?

Akkor fenyegethet minket a kihűlés, ha hosszabb ideig 10 fok alatti hidegben vagy 20 foknál hidegebb vízben tartózkodunk. Egyes betegségek is növelhetik a rizikót, de a leggyakrabban

hidegben tartózkodás,

erős szélben tartózkodás,

hideg vízben fürdés,

hideg, fűtetlen házban tartózkodás,

nem megfelelő öltözet viselése,

vagy barlangi túra

Különösen veszélyeztetettek még az ittas személyek, az utcán fekvő hajléktalanok, valamint a földön fekvő, az eszméletlen vagy erősen vérző sérültek. Az otthonukban történő kihűlés pedig az egyedül élő idősek körében fordul elő a legnagyobb eséllyel.

Komoly szövődményei lehetnek

Normális esetben a testünk hidegnek kitett területein összehúzódnak az erek. Ez egy védekező mechanizmus, kihűlés esetén azonban súlyos következményekkel járhat. A tartós érösszehúzódás következményeként ugyanis sérül az adott terület oxigén- és tápanyagellátása, a vérkeringés elégtelensége miatt pedig vérrögök alakulhatnak ki. A vérrögök érelzáródáshoz, a keringés megszűnéséhez, a legrosszabb esetben pedig szövetelhaláshoz vezethetnek.

Súlyos kihűlésről akkor beszélhetünk, ha nagyfokú keringés- és légzéselégtelenség alakul ki, illetve más problémák – például szívritmuszavar – is felléphetnek. A súlyos elváltozások idővel halálhoz vezetnek.

Milyen tünetek utalhatnak kihűlésre?

A lehűlésre az alábbi testi tünetek hívhatják fel a figyelmet:

libabőr,

didergés, remegés,

sápadt vagy kékeslilás bőr,

fáradékonyság,

szótlanság,

lassuló légzés és pulzus,

hideg tapintatú bőr,

fájdalomérzet csökkenése,

zavart beszéd,

eszméletvesztés.

Gyermekeknél a vöröses színű bőr, a bágyadtság, az ernyedtség, a szokatlan csendesség, az álmosság, valamint az étvágytalanság is jelezheti, hogy baj van.

Hogyan kezelhető a kihűlés?

A mentők értesítése után a legfontosabb, amit tehetünk, hogy megnyugtatjuk a beteget, illetve megpróbáljuk megakadályozni a testhőmérséklet további csökkenését. Ehhez az alábbiakat ajánlják a szakértők:

vigyük az érintettet védett, meleg helyre;

távolítsa el a kihűlt személyről a nedves ruhákat és az ékszereket;

takarjuk be a beteget paplannal, pléddel vagy hálózsákkal – ha van kéznél, az izolációs fólia különösen jól jön ilyenkor;

az eszméleténél lévő beteggel itassunk kortyonként meleg, alkoholmentes italt, illetve adjunk neki magas cukortartalmú ételt, például. csokoládét vagy szőlőcukrot;

a segítség kiérkezéséig maradjunk az érintettel, tartsuk őt ébren, beszéljünk hozzá;

eszméletlen beteget helyezzük olyan pózba, amellyel biztosíthatjuk a szabadon átjárható légutakat.

A kihűlés kezelése kórházi feladat. Az ellátás fontos része a keringés- és légzéstámogatás, valamint a fokozatos felmelegítés. Súlyos esetben intenzív terápiás kezelésre is szükség lehet.

