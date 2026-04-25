A koriander 7 meglepő hatása az egészségre

A koriander egy illatos, antioxidánsokban gazdag fűszer- és gyógynövény, amelynek leveleit és magjait is fogyasztják. Mutatjuk, milyen hatásai lehetnek az egészségre.

A koriander (Coriandrum sativum) minden része ehető, a magjainak és leveleinek íze azonban jelentősen eltér egymástól. Míg a koriandermag földes ízű, a korianderleveleknek citrusos ízviláguk van. Íze mellett azonban egyéb okok miatt is megéri fogyasztani.

A koriander jótékony hatásai

A koriander fogyasztását már számos pozitív egészségi hatással összefüggésbe hozták a kutatások. A Health cikke szerint összegyűjtöttük a koriander 7 meglepő hatását:

A koriander bizonyos enzimek aktiválásával csökkentheti a vércukorszintet. Hatása elég erős ahhoz, hogy a szakemberek óvatosságra intsék az alacsony vércukorszinttel rendelkező embereket a használatával kapcsolatban. A koriander tele van antioxidánsokkal, amelyek támogatják az immunrendszer működését, a rákos folyamatok megelőzését és a gyulladás csökkentését, valamint védik idegsejteket a károsodástól. A koriander csökkentheti a vérnyomást és a „rossz” koleszterin (LDL) szintjét, miközben növeli a „jó” koleszterin (HDL) szintjét. Mindez a szívbetegségek alacsonyabb kockázatával jár együtt. A korianderben található antioxidánsok enyhíthetik az agyban kialakuló gyulladásos folyamatokat, javíthatják a memóriát, illetve csökkenthetik a szorongásos tüneteket is. A koriander hatékonyan mérsékelheti az irritábilis bél szindrómához (IBS) kapcsolódó kellemetlen emésztési tüneteket. Egyeseknél fokozhatja az étvágyat is. A koriander antimikrobiális hatással is rendelkezik. Emiatt segíthet az élelmiszer eredetű betegségek leküzdésében. A korianderben lévő antioxidánsok védhetik a bőrt az öregedéstől és a napsugárzás okozta károsodástól. Emellett az enyhe bőrkiütések kezelésében is segíthet.

Így illeszthetjük be a koriandert az étrendünkbe

Az egész koriandermagokat adhatjuk péksüteményekhez, savanyúságokhoz, fűszerkeverékekhez, sült zöldségekhez és lencseételekhez is. De akár meg is piríthatjuk a magokat, amelyeket aztán egy fűszermalomba téve frissen megőrölhetünk.



A korianderleveleket használhatjuk levesek díszítésére, vagy fogyaszthatjuk hideg tésztasaláták, lencsés ételek, salsa szósz vagy thai tésztaételek részeként. De készíthetünk a levelekből szendvicskrémet is: fokhagymával, földimogyoróval, kókusztejjel és citromlével pürésítsük!

