A legegészségesebb nassolnivalók

Attól, hogy nassolunk, még nem kell feltétlenül egészségtelen ételekkel körülvenni magunkat.

Azért valljuk be: nem mindig könnyű betartani a napi háromszori-ötszöri étkezést. Vannak élethelyzetek, amikor annyira jól esne valami kis nassolnivaló. Ilyenkor sem kell azonban feltétlenül az egészségtelen ételekhez nyúlni, nasikból is vannak kifejezetten egészségesek.

Készítsen ízletes, ropogós pirított csicseriborsót

Öblítsen le vízzel egy konzervnyi csicseriborsót, majd csepegtesse le! Keverje el 2 tk sóval, 1 tk római köménnyel, 1 tk fokhagymaporral, 1 tk curry porral, 1 tk őrölt paprikával, 1 tk koriandermaggal és 2 ek olívaolajjal! Ha szereti a csípőset, tehet hozzá chilipelyhet is. Szórja sütőpapírral bélelt tepsibe, majd süsse 180 fokon 35-40 percig!

Alma

Az igazán friss, ropogós, édes vagy akár savanykás alma mindig jólesik, ráadásul az emésztésnek is jót tesz.

Bogyós gyümölcsök

Bár most épp nincs szezonja, a bogyós gyümölcsök mireliten is igen ízletesek, ráadásul vitamintartalmukat is megőrzik a fagyasztás során. Az áfonya, a feketeribizli, a málna vagy a meggy tehát mind jó nassonlivaló, feltéve hogy bírja a foga a hideget. Ha pedig nem, akkor várjon néhány percet, amíg felenged!

Készítsen zöldségchipset

Ehhez tisztítson meg egy céklát, néhány sárgarépát vagy zellert, majd zöldséghámozóval vágja vékony szeletekre! Béleljen ki egy tepsit sütőpapírral, ebbe rakja egymás mellé a szeleteket! Borsozza, sózza, locsolja meg némi olívaolajjal (legjobb az olajspray, az nem áztatja el a chipseket), majd légkeveréses sütőben 200-220 °C-on süsse legfeljebb 5 percig!

Friss zöldségek

Vágja csíkokra vagy karikákra a friss zöldségeket! A karalábé, az uborka, a répa, a retek, a jégsaláta vagy a zellerszár is igen ízletes csak magában, vagy akár egy kis mártogatóssal tejfölből, joghurtból sóval, borssal, zöldfűszerekkel és olívaolajjal.

Ananász

Az ananász kiválóan frissít, hidratál, és még a diétázók étrendjébe is beilleszthető. Szintén jó hír, hogy az emésztést is segíti.

Müzliszelet házilag

Készítsen müzliszeletet sok gyümölccsel, cukor nélkül! Ehhez 12 deka zabpelyhet pirítson meg száraz serpenyőben! Törjön durvára 3-3 dekányi diót és a mogyorót (más magvakat is tehet bele), majd ezt a keveréket, illetve 3 dekányi szezámmagot is pirítson meg száraz serpenyőben! Ezeket mind keverje össze 20 deka apróra vágott aszalt gyümölccsel, facsarjon rá egy fél citrom levét, öntsön hozzá 70 ml almalevet (a legjobb, ha lereszel egy almát és az abból kinyert lét önti bele), végül keverjen hozzá 4 evőkanál mézet! Ezt mind összedolgozva simítsa a masszát sütőpapírral bélelt tepsibe és jól nyomkodja le egy vágódeszkával! Előmelegített sütőben süsse 35 percig 170 fokon, barnulásig! Kihűlve szeletelje fel, egy hétig friss marad.

Kelkáposzta

A kelkáposzta chips az egyik legegyszerűbb étel: a leválasztott leveleket tegye egy sütőpapírral bélelt tepsibe, öntsön rá olívaolajat, szórja meg meg valamilyen félkemény sajttal és borssal, majd 160 fokos sütőben 12-15 percig süsse amíg meg nem barnul.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: házipatika.com