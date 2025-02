A leghatékonyabb módszer orrvérzés esetén

A hirtelen jelentkező orrvérzés ijesztő lehet, de nem feltétlenül jelent komoly bajt. Mutatjuk, mit tegyél pánikolás helyett.

A legtöbb embernek orrvérzés esetén az az ösztönös reakciója, hogy hátra hajtja a fejét – vélhetően azért, mert a filmekben is ezt látta, másrészt pedig így szeretné megakadályozni azt, hogy mindent összevérezzen maga körül. A valóság azonban az, hogy orrvérzés esetén nem szabad hátra hajtani a fejet! Ez ugyanis nem segít a vérzés elállításában, ráadásul így továbbra is folyik a vér, csak nem kifelé, hanem le a garatra, majd a gyomorba – ez hányingerhez, akár hányáshoz is vezethet. (Így továbbá azt is sokkal nehezebb nyomon követni, hogy milyen erősségű a vérzés és mekkora a vérveszteség.)

Ugyanígy nem segít az sem, ha az orrnyergünkre nyomást gyakorlunk, vagy ha a tarkónkat hideg vízzel borogatjuk”

– olvasható a BENU Gyógyszertár orrvérzésről szóló ismertetőjében.

Mi az, ami valóban segít orrvérzés esetén?

Az első és legfontosabb szabály, hogy ha elered az orra vére, ne essen tőle pánikba! Ezt követően pedig kövesse az alábbi lépéseket:

Üljön le és helyezkedjen el kényelmesen! Tegyen az ölébe egy törölközőt! Ezzel megakadályozhatja, hogy összevérezze a ruháját és a berendezést. Kissé hajtsja előre a fejét! Fogja össze két ujjal az orrcimpákat és gyakoroljon rájuk enyhe nyomást! Maradjon így 10 percig! Közben szájon át kell lélegeznie! Ha az orrcimpák elengedése után is folytatódik a vérzés, fogja őket össze újabb 10 percre!

A vérzés csillapításában az is segíthet, ha lassítja a vérkeringést az adott területen – ezt az orrnyálkahártya lehűtésével tudja megtenni. Erre jó módszer például, ha jégkockát szopogat, jégkrémet nyalogat, vagy jegeli az orrnyerget.

Ha megállt a vérzés, langyos vízzel mossuk meg az orrot és környékét, ezzel óvatosan eltávolítva az alvadt vért. Végül, ha tehetjük, pihenjünk le egy kicsit, így kisebb lesz a valószínűsége egy újabb vérzés elindulásának” – tanácsolták.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ahogy azt az Oktogon Medical Center is írja az ismertetőjében, mindenképpen fel kell keresnie egy orvost, ha a vérzés 20 perc múltán sem akar elállni. Szintén forduljon szakemberhez, ha ugyan eláll a vérzés, azonban bizonyos időközönként újra és újra megjelenik.

A visszatérő orrvérzést azért kell komolyan venni, mert több problémára – például orrpolipra – is utalhat. A kiváltó ok megszüntetésével azonban az orrvérzésnek is búcsút inthet.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: illusztráció