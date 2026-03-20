A leghatékonyabb mozgásforma a szívünk védelmében

A szív egészségének megőrzéséhez nagyon fontos a rendszeres testmozgás. Ehhez azonban nem kell drága felszereléseket és sporteszközöket vásárolnia, vagy borsos áron edzőtermi bérletet vennie. Van ugyanis egy mozgásforma, amely a napi séta és a szobakerékpározás előnyös hatásait is felülmúlja, ráadásul nem jelent túlzott fizikai megterhelést sem, így edzettségi szinttől függetlenül bárki végezheti.

Szíverősítő mozgásforma

Az új kutatások szerint a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése tekintetében a lépcsőzés a leghatékonyabb mozgásforma, amely az idősebbeknek kifejezetten ajánlott. Ez egy könnyen hozzáférhető és bárki számára elvégezhető gyakorlat, amelyet a mai, kényelemre épülő világunkban már kevesebben csinálnak napi szinten, azonban az orvosok szerint a hosszabb élettartam egyik kulcsát jelentheti.

A sík terepen való járással ellentétben a lépcsőzés egyedülálló módon teszi próbára a testet: arra kényszeríti a szívet, hogy erősebben dolgozzon pumpáljon, így már egy rövid lépcsőzés is sokkal jobban javíthatja a szív és a tüdők állóképességét, mint a hagyományos séta. Nagyon jót tesz a lábak vérkeringésének is, így segíthet az idősebbek körében gyakori problémák, például a lábvizesedés, a lábdagadás és visszérbetegség megelőzésében vagy leküzdésében is.

Mennyit kellene lépcsőzni naponta?

Egy nemrégiben készült tanulmány szerint napi több mint öt lépcsősor megmászása 20 százalékkal csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. A szívre gyakorolt ​​pozitív hatása mellett ráadásul az izmokat is erősíti a lépcsőzés, hiszen minden lépés megköveteli a négyfejű combizmok, a farizmok és a combhajlító izmok aktiválását. Mivel ezek az izomcsoportok elengedhetetlenek a stabil járáshoz, a gyakori lépcsőzés hatására jelentősen javulhat az egyensúly is, ez pedig jelentősen csökkenti az elesések kockázatát, amely az idősebbek egyik legnagyobb félelme.

A mértékletesség azonban ebben az esetben is nagyon fontos. A szakértők szerint egy állandó és biztonságos tempót és mennyiséget kell fenntartani. Az idősek és a térdproblémákkal küzdők nyugodtan kapaszkodjanak a lépcső korlátjába, és ügyeljenek arra, hogy ne terheljék túl magukat.

