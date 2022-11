A legjobb vacsora cukorbetegeknek

Ha nem választják meg jól a vacsorájukat, a cukorbetegek vércukorszintje sokat ingadozhat az éjszakai folyamán. Lássuk tehát, mire érdemes odafigyelni a táplálkozás során az esti órákban.

A cukorbetegek számára javasolt diéta alapelve, hogy nem szabad olyan ételeket fogyasztani, melyek hirtelen nagymértékben megemelik a vércukorszintet. Bár minden típusú tápanyagra – fehérjékre, zsírokra, szénhidrátokra – szükségük van a betegeknek is, azonban nem mindegy, miből mennyit fogyasztanak. Különösen igaz ez a szénhidrátokra, hiszen ezek vannak leginkább hatással a szervezet vércukorszintjére. Aki cukorbeteg, jól tudja, különbséget kell tenni a gyors és a lassú felszívódású szénhidrátok között. Javasolt leginkább a lassú felszívódásúakat előnyben részesíteni, hiszen ezek kisebb mértékű, lassabb vércukorszint-emelkedést okoznak – foglalta össze Drégely Anikó, a Cukorbetegközpont dietetikusa.

A kiegyensúlyozott étrend részeként persze cukorbetegek is fogyaszthatnak gyors felszívódású szénhidrátokat (például a gyümölcsök többsége is ide tartozik), ám nem mindegy, hogy ezt melyik napszakban teszik. A nap folyamán ugyanis változik a szervezet inzulinérzékenysége. A frissen diagnosztizált cukorbetegek számára javasolt ezeket az alapelveket dietetikussal átbeszélni, aki ismerteti a diéta pilléreit, valamint személyre szabva meghatározza az étrendet, figyelembe véve az egyéni paramétereket. A konzultáció során összefoglalja, hogy miből mennyit érdemes fogyasztania a cukorbetegnek, és megmondja, reggelire, tízóraira, ebédre, uzsonnára, vacsorára miket célszerű az asztalra tenni, és azokból is mekkora adagokat.

A vacsora a legkényesebb kérdés

Manapság az emberek nagy része vacsorára igen nagy mennyiségeket fogyaszt. Ennek oka, hogy egyrészt napközben a munka miatt kevesebbet tudunk enni, másrészt általában ekkor van együtt a család, így a nagyobb, közös étkezés ideje ekkorra esik.



Cukorbetegség esetén azonban a vacsora kérdésköre bonyolultabb. Figyelembe kell venni, hogy az esti órákban rosszabb az inzulinérzékenység, lassul az anyagcsere, ráadásul gondolni kell arra is, hogy éjszaka hosszú idő telik el étkezés nélkül. Így, ha nem jól választja meg a vacsoráját, akkor hajnalban és reggel könnyen túl alacsonnyá válhat a beteg vércukorszintje, főleg, ha inzulint is használ. Kérdés tehát, hogy mégis mi a legoptimálisabb vacsora a cukorbetegeknek, illetve mikor érdemes azt elfogyasztani.

„A cukorbetegeknél a vacsorázás legjobb ideje személyenként változik, ez a páciens napi rutinjától függ. Általános szabály, hogy az alvás előtt mintegy 2-3 órával egyen utoljára. Ha vacsora után, lefekvés előtt még éhesnek érzi magát, érdemes először szénhidrátot nem vagy alig tartalmazó élelmiszerek közül választani (például 1-2 szelet sonkát, sajtot). Ha az éhségérzet továbbra is fennáll, fogyasszon körülbelül 10-15 gramm lassan felszívódó szénhidrátot tartalmazó harapnivalót, amely lehetőleg magas rosttartalommal bír. Érdemes tudni, hogy a késő esti ételek plusz kalóriát jelentenek, így súlygyarapodáshoz vezethetnek. Ha pedig az esti étkezés után nassolunk, akkor – különösen a szénhidrátot tartalmazó ételeknél – másnap reggel magas vércukorszinttel ébredhetünk” – figyelmeztet a dietetikus.

Aki inzulint vagy cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszereket használ, annál előfordulhat, hogy reggel rosszullétet okozó hipoglikémiával ébred. Ha ez gyakran előfordul, mindenképpen érdemes beszélni kezelőorvosunkkal és dietetikussal is. Lehetséges, hogy a korábbi szénhidrátelosztási javaslat nem megfelelő, és megfontolandó a pótvacsora beépítése. De előfordulhat, hogy napközbeni diétahiba okozza a problémát, és más étkezéseket ajánlhat estére is a dietetikus. A szakorvos pedig szükség esetén javasolhatja a gyógyszerek és az inzulin adagjának módosítását, hogy ne legyen szükség késő esti nassolásra.

Az alábbiak egy izgalmas vacsoraötletet mutat be Drégely Anikó cukorbetegek számára, amely ideális választás lehet a vércukorszint megfelelő kontrollálásához.

Sült tojás paradicsomosan

Hozzávalók (1 főre):

2 db tojás

100 g passzírozott paradicsom

1 csapott evőkanál olívaolaj

1 szál újhagyma1 gerezd fokhagyma

1 mokkáskanál kakukkfűszárított vagy friss bazsalikomlevél ízlés szerint

csipetnyi konyhasó

Elkészítés: az újhagymát apóra vágjuk, az olívaolajon gyorsan megfuttatjuk, és hozzáadjuk a zúzott fokhagymát is, majd a paradicsomszószt és végül a fűszereket. Körülbelül 10 perc alatt összeforrnak az ízek, majd a tojásoknak egyenként kis gödröket kialakítva, óvatosan beleütjük azokat a paradicsomszószba. Lassú tűzön fedő alatt további 8-10 percig pároljuk. Az elkészült tojást egy-két szelet (60 gramm) rozskenyérrel tálaljuk.

Egy adag energia- és tápanyagtartalma:

Energia: 360 kcal

Fehérje: 18,5 g

Zsír: 15 g

Szénhidrát: 37 g

Rost: 5,5 g

Forrás: hazipatika.com

Fotó: Getty Images