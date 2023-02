A legjobb vitaminforrások télen

Sokaknál az újévi fogadalmak közé tartozik a tudatos táplálkozás és az életmódváltás. A kettő kéz a kézben jár, ugyanis a megfelelően összeállított étrend tekinthető az egyik leghatékonyabb eszköznek a testi és lelki egészség megőrzésében. Lássuk, melyek azok az alapanyagok, amelyek segítenek egészségünk megőrzésében.

„A hidegebb hónapokban hajlamosabbak vagyunk a megfázásra, az influenza és egyéb vírusok könnyebben ledöntenek minket a lábunkról. Ebben az időszakban több vitaminra és ásványi anyagra van szüksége szervezetünknek, hogy megbirkózzon a kórokozókkal. Az elérhető gyümölcsök és zöldségek tárháza nem olyan gazdag, mint a melegebb hónapokban, ám választék azért most is van, az elkészítés módja pedig lehet változatos. A legjobb, ha mindennap fogyasztunk belőlük, akár nyersen, akár főzve. Az Okostányér táplálkozási ajánlás fele-fele arányban tartalmaz zöldséget és gyümölcsöt (napi 500 gramm mennyiségben), illetve gabonaféléket és a teljes értékű fehérjéket tartalmazó élelmiszereket” – mondta el Tarnai Irén, a Budai Egészségközpont dietetikusa.

Egy kis szín a hétköznapokon

A szakember azt tanácsolja, lehetőleg az itthon is kapható idénygyümölcsökből és zöldségekből válogassunk, hiszen a természetes fényben termett élelmiszerek vitamintartalma jóval nagyobb, ráadásul ízletesebbek, zamatosabbak is. A menü pedig legyen színes, fogyasszunk minél több színben zöldségeket és gyümölcsöket. Együnk minden főétkezéshez piros, narancs és sötétzöld színű zöldségeket, például paradicsomot, céklát, sárgarépát, brokkolit, kelbimbót, kelkáposztát, mangoldot. Az egyes gyümölcsök és zöldségek ugyanis eltérő vitamin- és ásványianyag-tartalommal rendelkeznek.

Ha sokat fogyasztunk belőlük, segítenek a vírusok és baktériumok okozta fertőzések leküzdésében. A zöldségek és gyümölcsök napi szintű fogyasztása kedvezően hat egészségi állapotunkra, számos betegség, a többi között az elhízás kialakulásának veszélyét is csökkenti. A bennük található rostok és antioxidánsok előnyösek például a szív-érrendszeri betegségek megelőzésében. Nagyobb mennyiségű zöld leveles zöldség és gyümölcs fogyasztásával pedig jelentős mértékben csökkenthető a 2-es típusú cukorbetegség kockázata.

Mit fogyasszunk?

Télen is csodás gyümölcssalátát készíthetünk narancsból, mandarinból, banánból, almából, amelyet felturbózhatunk mandulával, mogyoróval vagy dióval, illetve zöldséggel, például zellerrel. Ha igazi vitaminbombára vágyunk, a reggeli vagy esti szendvicsben mindig legyen C-, B1-, B2-, B6-vitaminban és folsavban gazdag paprika. A fejes és vöröskáposzta szintén gazdag C- és B-vitaminforrás, de magas rosttartalmuk miatt segítik az emésztést is. Egy kis savanyú káposzta az immunrendszer legfinomabb erősítője, kitűnő hatása van a bélflórára, különösen akkor egészséges, ha nyersen fogyasztjuk. A sárgarépa nagyon jó nassolnivaló édességek helyett, így a bevitt kalóriát is tudjuk csökkenteni, egyszersmind növelhetve A-, B-, C- és E-vitamin-bevitelünket. A cékla gazdag a többi között káliumban, magnéziumban, kalciumban és vasban, valamint antioxidánsokban is. A sütőtök remek C- és B-vitamin-forrás, illetve karotinoidokat is nagy mennyiségben tartalmaz. Nagyon finom önmagában is, de elkészítési lehetőségei változatosak, így akár krémlevesként is fogyasztható vitamindús csemege.

Az alma, körte mindig jól jön, ha például tízóraira lenne szükségünk, de sajtok mellé is fogyaszthatók. Nemcsak, hogy számos vitamint, mint például C-, B-vitamint, de kalciumot, vasat, káliumot és magnéziumot is tartalmaznak, illetve pektintartalmuknak köszönhetően segítik az emésztőrendszer egészséges működését. Ha pedig C-vitaminra lenne szükségünk, csipkebogyó, petrezselyem, snidling, turbolya, menta, citromfű és gyömbér lehet a segítségünkre. A csipkebogyót hideg vízben áztassuk a teakészítéshez, így megőrizhetjük a vitamintartalmát. A gyömbér természetes köhögéscsillapító és gyulladáscsökkentő.

„Ha eddig nem volt a táplálkozásunk része az egészséges alapanyagok felhasználása, akkor itt az ideje a változtatásnak. Lehetőség szerint válasszuk az évszaknak megfelelő, szezonális alapanyagokat, s ha tehetjük, vásároljunk hazai, helyben termesztett zöldséget, gyümölcsöt. A természet számtalan kincset tartogat, amelyek segítenek egészségünk megőrzésében. Télen szükség lehet plusz vitaminkészítmények használatára is, ám ha mindennap eszünk friss zöldséget, gyümölcsöt, salátát vagy főzeléket, akkor nemcsak egészségesebbek lehetünk, de kiválthatjuk velük az édességeket és a nassolnivalókat is, ami segítheti a megfelelő étrendünket” – tette hozzá a dietetikus.

