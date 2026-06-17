A légkondicionáló berendezések helyes használatára hívják fel a figyelmet

A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

A nyári hőség idején a megfelelően használt és karbantartott légkondicionálók segítik a komfortos és egészséges beltéri környezet fenntartását, azonban a berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen – írták a honlapjukon szerdán.

Kitértek arra, hogy a túlmelegedés megelőzésében fontosak a passzív hővédelmi megoldások is: az árnyékolás, az éjszakai vagy hajnali szellőztetés, valamint a zöldfelületek növelése, amelyek csökkentik az épületek felmelegedését és a hűtési igényt.

Felhívták a figyelmet, hogy a légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius-fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre.

Kitértek arra, hogy a klimatizált helyiségek levegője néha túl száraz, amely légzőszervi panaszokat, illetve a szem, a torok és az orr nyálkahártyájának, valamint bőr kiszáradását okozhatja.

Fontos arra is figyelni, hogy a hideg levegő ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Ellenkező esetben megfázásos tünetek jelentkezhetnek, megfájdulhatnak ízületeink és gyulladások is kialakulhatnak.

A csecsemők, az idősek, valamint a krónikus légzőszervi vagy keringési betegségekben szenvedők különösen érzékenyek lehetnek ezekre a hatásokra. A száraz levegő kellemetlen hatásait megfelelő folyadékbevitellel, szükség esetén párásítással, valamint hidratáló készítmények alkalmazásával mérsékelhetjük.

Tudatták, a legtöbb split klíma nem biztosít friss levegőt, ezért a rendszeres szellőztetés elengedhetetlen. A megfelelő légcsere hozzájárul a szén-dioxid és egyéb beltéri szennyező anyagok koncentrációjának csökkentéséhez.

A légkondicionáló berendezések rendszeres tisztítása és fertőtlenítése nemcsak a készülék hatékony működése, hanem az egészségvédelem szempontjából is kiemelt jelentőségű – írták. A szűrőkön, a hőcserélők felületén és a kondenzvíz-elvezető rendszerben por, pollen, valamint különböző mikroorganizmusok halmozódhatnak fel, amelyek a beltéri levegőbe kerülve légúti tüneteket, egyes esetekben fertőzéseket okozhatnak, valamint súlyosbíthatják az allergiás és asztmás tüneteket.

A szűrőket gyártói előírás szerint rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. Nagyobb porterhelésnek kitett környezetben ennél gyakoribb karbantartás is indokolt lehet.

A gépkocsikban is fontos a légkondicionáló rendszeres ellenőrzése és tisztítása. Utazás közben kerüljük a túlzott hűtést, és törekedni kell arra, hogy az utastér hőmérséklete ne térjen el jelentősen a külső hőmérséklettől. Hosszabb utakon időnként friss levegő beengedése is javasolt.

A megfelelően használt és karbantartott légkondicionálók csökkentik a hőség egészségkockázatait, de magas energiaigényük miatt környezeti terhelést is jelentenek, ezért fontos az energiahatékony használat és a megújuló energiaforrások előnyben részesítése. Emellett a városi hőszigethatás mérsékléséhez elengedhetetlen a hőszigetelés, az árnyékolás, a világos tetőfelületek, a zöldtetők és a zöldfelületek bővítése – olvasható a közleményben.

Forrás: MTI

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