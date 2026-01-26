A lime 5 bámulatos hatása

A lime egy citrusféle, amely fanyar ízéről ismert. A kis zöld gyümölcs tele van antioxidánsokkal, amelyek számos egészségügyi előnnyel járnak – olvasható a Health magazin cikkében.

A lime 5 hatása

Az alábbiakban bemutatjuk, miért éri meg több lime-ot és lime-levet fogyasztani.

Csökkentheti a vesekő kialakulásának kockázatát – A vesekövek akkor képződnek, amikor a vizelet túl sok ásványi vagy vegyi anyagot – például kalciumot vagy oxalátot – tartalmaz. A felesleges salakanyagból kristályok képződnek. A kevés folyadék fogyasztása, a túl sok vagy túl kevés testmozgás, valamint a túlzott cukor- vagy nátriumbevitel növelhetik a kockázatot. A citrusfélékben található citrát azonban természetes módon gátolhatja a vesekövek kialakulását.

Védhet a gyomorfekély ellen – A Helicobacter pylori (H. pylori) okozta bakteriális fertőzés gyomorfekélyt, gyomorgyulladást, vagy akár gyomorrákot is kiválthat. Egyes kutatások azonban azt sugallják, hogy a citrusfélék – a flavonoidjaiknak köszönhetően – védhetnek a H. pylori és az ahhoz kapcsolódó kockázatok ellen.

Támogatja az immunrendszert – Más citrusfélékhez hasonlóan a lime is számos vitamint, ásványi anyagot és antioxidánst tartalmaz, amelyek támogatják az immunrendszert. C-vitamin-tartalma például többféleképpen szabályozza az immunrendszert. Antioxidánsként véd a szabad gyökök okozta károsodások ellen, biztosítja továbbá a kollagénstabilitást, amely elengedhetetlen a bélfal védőrétegének fenntartásához.

Jót tesz a szívnek – A lime – C-vitamin-tartalma révén – a nitrogén-monoxid-termelést is javítja, ezzel pedig támogatja a szív egészségét. A nitrogén-monoxid ugyanis fontos a vérnyomás szabályozásához. Emellett a citrusfélékben lévő flavonoidok szintén védelmet nyújthatnak a szívbetegségek ellen, csökkentik ugyanis a vérnyomást, a vércukorszintet és a vérzsírszintet, illetve mérséklik a vérrögök kialakulásának kockázatát.

Javítja a vas felszívódását – A C-vitamin fokozza a vas felszívódását is. A vas elengedhetetlen az energiaszinthez, az immunitáshoz és a jólléthez. A szervezetnek megfelelő mennyiségű vasra van szüksége az életfenntartó oxigén véráramban történő szállításához.

Forrás: hazipatika.com