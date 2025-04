A Lyme-kór kevésbé ismert tünetei

A Lyme-kór esetében különösen fontos, hogy időben felismerjük a betegséget. Mutatjuk, milyen jelei vannak.

A kullancsok számos betegséget terjesztenek, ezek közül a legismertebbek a kullancsencephalitis, illetve a Lyme-kór. Míg előbbi ellen elérhető védőoltás, utóbbi esetében nincs ilyen opció, ezért különösen fontos, hogy felismerjük a jeleit.

A Lyme-kór a kullancsok által terjesztett bakteriális fertőzés, amely az esetek túlnyomó többségében jóindulatú, sokszor magától is gyógyul. Kialakulhatnak azonban miatta neurológiai, mozgásszervi panaszok is. A betegség kórokozója a Lyme-baktérium (Borrelia burgdorferi), amelyet csak kullancsok képesek átadni az embereknek, emberről emberre nem terjed.

Ahogy az NHS írja, a kullancscsípés körül kialakuló, kör vagy ovális alakú bőrpír a Lyme-kór egyik legjellegzetesebb tünete. A kiütés akár 3 hónappal a fertőzött kullancs csípése után is megjelenhet, de általában 1-4 héten belül jelentkezik. A bőrpír közepe sötétebb vagy világosabb lehet, mérete pedig fokozatosan növekedhet. Általában nem fájdalmas és nem is viszket.

Vannak, akiknél influenzaszerű tünetek is jelentkeznek a kullancscsípést követően. Így tehát felléphet akár láz vagy hidegrázás, izom- és végtagfájdalom, fejfájás, enerváltság és kimerültség egyaránt.

Antibiotikum segíthet

A jellegzetes bőrpír általában elég a diagnózis felállításához, főleg, ha a megjelenését megelőző időszakban erdős területen jártunk. Emellett vérvizsgálatot is kérhet az orvos, hogy igazolhassa a kórokozó jelenlétét a szervezetben – írja a Mayo Clinic. Lyme-kór esetén antibiotikumot írnak fel: minél előbb megkezdődik a kúra, annál jobb a gyógyulás szempontjából. A szájon át szedhető gyógyszert 10-14 napig kell bevenni, de ha súlyosabbak a tünetek, előfordulhat, hogy tovább is.

Infúzión keresztül is kaphat antibiotikumot a beteg, ha már olyan tünetei is vannak, amelyek az idegrendszer károsodására, szív- és érrendszeri problémákra, vagy tartós ízületi gyulladásra utalnak. Előfordulhat továbbá, hogy megelőző jelleggel írnak fel antibiotikumot, ha ismert, hogy szarvaskullancs csípte meg az illetőt, és legalább 36 órán keresztül a bőrében volt, mielőtt kiszedték volna. Az is feltétel, hogy olyan helyen járjon (vagy éljen) a közelmúltban, ahol gyakori a Lyme-kór.

Fontos az önvizsgálat

Bár nem minden kullancs terjeszt betegséget, nagyon fontos, hogy kirándulás előtt használjunk valamilyen kullancsriasztó készítményt. Hazatérvén pedig nézzük át a testünket, különös tekintettel a hajlatokra. Ha vérszívót találunk a bőrünkben, akkor ne habozzunk, minél előbb távolítsuk el! Ehhez használhatunk kullancseltávolító vagy egyéb csipeszt is.

A fej végénél, a befurakodott kullancs tövénél fogjuk meg az élősködőt, és tekergetés nélkül húzzuk ki a csipesszel . Fontos, hogy bőrünkön kis sátor keletkezzen, amikor húzzuk, ne akarjuk kitépni!

. Fontos, hogy bőrünkön kis sátor keletkezzen, amikor húzzuk, ne akarjuk kitépni! Arra is figyelnünk kell, hogy ne nyomjuk össze az állatot közben, mert akkor több méreganyagot juttat a szervezetbe .

. Nem kell semmilyen olajat vagy egyéb anyagot használni, mert az nem segíti a műveletet.

A kiszedés után alkohollal vagy jóddal fertőtleníthetjük a területet.

Ha a feje beszakad, ne piszkáljuk, mert az már nem fertőz , pár napon belül magától kiesik.

, pár napon belül magától kiesik. A kiszedett kullancsot tegyük el, és vigyük el az orvoshoz, hogy beazonosíthassa a rovart.

Jegyezzük fel a csípés idejét, majd a következő hetekben figyeljük a helyét, hogy kialakul-e bőrpír.

Forrás: hazipatika.com