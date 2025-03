A narancsbőr kezelése – ezeket érdemes megpróbálni

A cellulit egy esztétikai probléma, amely főleg nőket érint.

Narancsbőre szinte minden nőnek van: körülbelül 80-90%-uk testén jelenik meg a pubertás után. Az oka, hogy a zsír felhalmozódik, és nyomást gyakorol a bőr alatti kötőszövetekre: ettől kapja meg jellegzetes göcsörtös és gödrös kinézetét. Azt viszont nem tudni, hogy pontosan mitől nyomódik a bőr felszínéhez a zsírréteg.

Fontos megjegyezni, hogy a narancsbőr, azaz cellulit nem ugyanaz, mint a cellulitisz. Utóbbi egy bakteriális eredetű gyulladásos betegség.

Általában a has, a fenék és a combok területén jelenik meg, de a test más részein is kialakulhat.

Az sem világos, hogy miért elsősorban nőknél alakul ki a narancsbőr. Az biztos, hogy a nőknél más a testzsír, az izomzat és a kötőszövetek eloszlása, illetve egyes kutatások szerint az ösztrogén változó szintjei is az okok között lehet. Nagyobb eséllyel alakul ki olyanoknál, akiknek a családjában már rendszeresen előfordult a cellulit.

És bár elsősorban a túlsúllyal szokták összefüggésbe hozni, olyan embereknél is kialakulhat narancsbőr, akik nem küzdenek ilyen problémákkal.

El lehet tüntetni a narancsbőrt?

A narancsbőr nem jár egészségügyi problémákkal, de sokakat zavar, ezért többféle megoldással próbálják enyhíteni a gödröket: létezik lézeres kezelés, lökéshullámterápia, illetve többféle műtét is. Van, akinek a masszázs segít, mások krémeket, kenőcsöket használnak.

Ugyanakkor ezek a megoldások nem mindenkinél hoznak eredményt. Van, hogy a fentiek kombinációja segít, és általában az sem tünteti el véglegesen és teljesen a narancsbőrt, csak pár hónapra vagy évre.

Amivel viszont biztosan tehetünk bőrünk egészségéért, és ezáltal szebb megjelenéséért, az az életmódváltás. Egyrészt figyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, napi 2 liter vízre (nyáron ennél többre lehet szükség). Másrészt az étkezésünkkel is tehetünk az egészségünkért és a szebb bőrért: a nyári gyümölcsök, a gabonafélék, a zöldségek mind jótékony hatással vannak.

A fentieken túl a rendszeres mozgás is elengedhetetlen. Általa csökken a bőr alá rakódott zsír mennyisége, ami így csak kisebb nyomást gyakorol a bőrre, ezért a narancsbőr is enyhébbé válhat. Az erősebb izomzattal a bőrünk is feszesebbé válik.



Forrás: HáziPatika