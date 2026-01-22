A rendszeres olvasás az egészségre is pozitívan hat

Az agyunk akkor marad igazán friss, ha rendszeresen használjuk. Az olvasás bizonyítottan segít lassítani az életkorral járó szellemi hanyatlást, sőt a kutatások szerint még az élettartamot is meghosszabbíthatja.

Tudományos kutatások szerint a rendszeres olvasás nemcsak tanít, nyugtat és feltölt, hanem még az egészségedre is pozitívan hat: támogatja az agy működését, sőt akár hosszabb életet is eredményezhet –állítja a Yale University School of Public Health kutatóinak tanulmánya.

Ezért élhetnek tovább a könyvolvasók



Egy nagy, 12 éves vizsgálatban 50 év felettieknél azt találták, hogy akik rendszeresen olvastak könyvet, átlagosan majdnem két évvel tovább éltek, mint akik nem hódoltak ennek a hobbinak. Ennek oka lehet, hogy az olvasás

csökkenti a stresszt, ami különböző krónikus betegségek egyik legfőbb kockázati tényezője; ráadásul

a történetek olvasása segíti az emberi kapcsolatok és érzelmek megértését és megélését, ami segít a magányosság érzés enyhítésében. Ráadásul

serkenti több agyterület egyidejű működését, így javítja a figyelmet, a memóriát és az érzelmi intelligenciát — különösen, ha szépirodalmat olvasunk.

Ha álmatlansággal küzdesz, akkor különösen jó ötlet lefekvés előtt fellapozni egy könyvet. Fontos viszont, hogy ne telefonon vagy más elektronikus eszközön olvass ilyenkor, mert az ezekből áradó kék fény megzavarhatja a cirkadián ritmust.

Így építsd be a mindennapjaidba

Már napi 10–30 perc olvasás jelentős hatással lehet az agy egészségére és az élettartamra.

Válassz olyan könyvet, amit igazán élvezel!

Ha unod a hagyományos olvasást, próbáld ki a hangoskönyveket! Ezek hasonlóan pozitív hatással vannak az agyra.

Ha ingázol, sokat vagy úton, használd ki azt az időt is!

Forrás: hazipatika.com